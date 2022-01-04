Правда, пока без звука.

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Разработчики популярного эмулятора PlayStation 3 заявили о том, что им удалось запустить графический интерфейс консоли XMB с использованием последней версии прошивки.

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Актуальная версия программы RPCS3 пока не может воспроизводить аудио в дашборде и не поддерживает несколько уникальных особенностей XMB. Скажем, браузер и возможность запуска проектов напрямую пока не работают. Зато текущая версия RPCS3 уже предоставляет доступ к сохранениям пользователя.

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Пользователи RPCS3 могут выбирать цвет интерфейса PS3 и разрешение (вплоть до 1080p). Правильное отображение объёма жёсткого диска пока не поддерживается. Работу интерфейса консоли XMB можно посмотреть в последнем ролике.