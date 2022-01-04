И вряд ли выйдет раньше, чем через пару лет.

Несколько лет назад Кен Левин, геймдиректор серии BioShock, покинул студию Irrational Games, чтобы основать свой собственный коллектив под названием Ghost Story Games. О делах в новой студии Левина, равно как и о разрабатываемом в ней проекте, долгое время не поступало никаких подробностей, и, кажется, журналист Bloomberg и по совместительству авторитетнейший инсайдер Джейсон Шрайер выяснил, почему дело обстоит именно так.

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Согласно сведениям Шрайера, проект студии Ghost Story Games попросту попал в производственный ад: многие идеи отбраковывались, сроки завершения работ постоянно сдвигались, а сама студия испытывает страшнейший кадровый голод — на производство проекта такого масштаба попросту не хватает человеческих ресурсов.

Как продолжает Шрайер, Левин очень амбициозен и хочет от своего коллектива, размеры которого уступают даже многим инди-студиям, продукта AAA-уровня. Естественно, маленькая компания физически не может выпустить проект такого класса, особенно, учитывая всё вышесказанное.

Кроме того, как продолжает Шрайер, отрицательно на процесс влияет и перфекционизм Левина: если ему что-то не нравится, то он попросту «выбрасывает» этот элемент, хотя он мог стоить кому-то недель или даже месяцев кропотливой работы. Немудрено, почему сроки презентации игры постоянно смещаются.

Всё это угнетало разработчиков: и без того маленький коллектив редел, поскольку девелоперы попросту не понимали, на что тратят своё время, если их работу впоследствии вырезают. Разработчики с активной позицией пытались возразить Левину, заявляя, что его подход к производству игры, мягко говоря, тупиковый, после чего получали уведомления об увольнении. Если верить Шрайеру, а не верить ему причин нет, то как минимум половина от оригинального состава Ghost Story Games по тем или иным причинам ушла из студии.

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Впрочем, не всё так плохо и трагично: как передают журналисту Bloomberg «оставшиеся в живых» сотрудники Ghost Story Games, сейчас обстановка в коллективе нормализовалась, однако производство проекта всё ещё находится на ранних стадиях, и не стоит ждать его релиза раньше, чем через два года.