А не поздно ли, ребята?

Быть может, Cyberpunk 2077 и получила звание «Лучшей игры с выдающимся сюжетом» по версии «Премии Steam 2021», но реальности это не отменяет: проект всё ещё проблемный и нуждающийся в усовершенствованиях. Понимают это и в CD Projekt RED; по крайней мере, издание The Gamer обратило внимание на то, что польская студия ищет новых сотрудников, которые бы помогли с приведением игры в товарный вид.

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В частности, в вакансиях CDPR упоминаются специалисты, которые бы отвечали за новые механики игрового процесса и за усовершенствования в области физики.

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Важно помнить, что нынешний год будет для Cyberpunk 2077 весьма насыщенным: весной должны выпустить полноценные версии игры для PlayStation 5 и Xbox Series, приступить к выпуску крупных сюжетных аддонов, ну и продолжать снабжать проект обновлениями, поэтому естественно, что человеческих ресурсов студии откровенно не хватает.