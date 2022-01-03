Быть может, Cyberpunk 2077 и получила звание «Лучшей игры с выдающимся сюжетом» по версии «Премии Steam 2021», но реальности это не отменяет: проект всё ещё проблемный и нуждающийся в усовершенствованиях. Понимают это и в CD Projekt RED; по крайней мере, издание The Gamer обратило внимание на то, что польская студия ищет новых сотрудников, которые бы помогли с приведением игры в товарный вид.
реклама
В частности, в вакансиях CDPR упоминаются специалисты, которые бы отвечали за новые механики игрового процесса и за усовершенствования в области физики.
Важно помнить, что нынешний год будет для Cyberpunk 2077 весьма насыщенным: весной должны выпустить полноценные версии игры для PlayStation 5 и Xbox Series, приступить к выпуску крупных сюжетных аддонов, ну и продолжать снабжать проект обновлениями, поэтому естественно, что человеческих ресурсов студии откровенно не хватает.