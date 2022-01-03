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Новости Software Михаил Андреев
Последний новогодний подарок в GOG — тактическая RPG Iratus Lord of the Dead про могущественного некроманта
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Ещё когда в GOG только-только стартовала зимняя распродажа, представители сервиса пообещали, что раздадут в её рамках четыре подарочных игры. Три подарка уже розданы, настал черёд последнего. Им стала тактическая ролевая игра Iratus Lord of the Dead.

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Проект повествует о том, как освободившийся из тысячелетнего заключения могущественный некромант Иратус возглавляет несметную армию живых мертвецов и приводит себя к величию. В рамках игрового процесса вам предстоит постоянно совершенствовать своё покорное войско покойников, улучшать свою «базу», ну и в конце концов установить в мире владычество смерти.

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Раздача подарка продлится ещё два дня — до 5 января, 17:00 по московскому времени.

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