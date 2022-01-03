В основном ретроспектива, скорее, шуточная.

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Начало нового года — период, когда реальных новостей в игровой индустрии кот наплакал, а все только и занимаются тем, что подводят итоги года минувшего. Не стали исключением и представители студии Grinding Gear Games, опубликовавшие ретроспективу 2021 года в отношении своего популярного ролевого боевика Path of Exile.

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Итак, за минувший год Path of Exile обогатилась четырьмя дополнениями — Отголоски Атласа, Ультиматум, Экспедиция и Нашествие, получила более сотни обновлений и исправлений, а также установила новый рекорд по количеству одновременно играющих пользователей (265 250 человек против предыдущего рекорда в 237 160 человек).

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Кроме того, разработчики провели два турнира Twitch Rivals, провели Хэллоуинской совещание, отпраздновали пятнадцатую годовщину со дня образования студии Grinding Gear Games и в целом продуктивно провели год даже в реалиях продолжающейся пандемии и закрытых границ.