Роберт Боулинг, бывший комьюнити-менеджер и креативный стратег студии Infinity Ward, прокомментировал один из постов в Twitter, касающихся текущего состояния дел с франшизой Call of Duty, особенно после полного провала Call of Duty Vanguard.
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По словам Боулинга, для серии пришло время радикальных изменений: уже недостаточно повторять одно и то же, меняя лишь сеттинг; необходимо вдохнуть в Call of Duty новую жизнь, сконцентрировавшись на переменах непосредственно в игровом процессе, и относиться к игрокам как к сообществу, а не как к простым покупателям-источникам прибыли.
Стоит напомнить, что последние годы Call of Duty живёт исключительно благодаря Warzone: ежегодные новые части серии получают всё более и более негативное восприятие общественности.