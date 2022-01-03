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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Экс-разработчик Call of Duty считает, что серии необходимы глобальные изменения в геймплее
Нужны. И очень-очень-очень давно.
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Роберт Боулинг, бывший комьюнити-менеджер и креативный стратег студии Infinity Ward, прокомментировал один из постов в Twitter, касающихся текущего состояния дел с франшизой Call of Duty, особенно после полного провала Call of Duty Vanguard.

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По словам Боулинга, для серии пришло время радикальных изменений: уже недостаточно повторять одно и то же, меняя лишь сеттинг; необходимо вдохнуть в Call of Duty новую жизнь, сконцентрировавшись на переменах непосредственно в игровом процессе, и относиться к игрокам как к сообществу, а не как к простым покупателям-источникам прибыли.

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Стоит напомнить, что последние годы Call of Duty живёт исключительно благодаря Warzone: ежегодные новые части серии получают всё более и более негативное восприятие общественности.

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Виталий Shokerxxx
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Leshiy2371
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Dmitry Mitry
18:07
Да там давно нет никакого геймплея, одно кинцо
Экс-разработчик Call of Duty считает, что серии необходимы глобальные изменения в геймплее
Leshiy2371
18:06
Там упор в 1050Ти. РХ588,к слову, на тех же настройках выдает максимум 73фпс, против 69 у 1050Ти.Зато жрет в 2-3 раза больше. "PS. Кстати самый сложный там, последний 5 акт, там fps сильно ниже будет...
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