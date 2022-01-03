Критерий, впрочем, нелепый: средневзвешенная оценка от игровых изданий и критиков — она же Metascore.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Начало нового года — лучший и, наверное, единственно адекватный период, когда можно подводить итоги года ушедшего. Агрегатор Metacritic, собирающий рецензии на различный популярный контент, включая видеоигры, решил не отставать от тренда и опубликовал список лучших игр прошлого года для PC. Казалось бы, десятки лучших было бы предостаточно, но Metacritic пошёл дальше и опубликовал сорок прошлогодних игр с наиболее высоким Metascore.

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Естественно, мы в рамках данного материала сократим этот «топ» до десяти лучших, дабы не захламлять страницу ненужными ей списками. В список лучших PC-игр по итогам прошлого года по версии Metacritic попали игры с самым высоким Metascore, вышедшие при этом в период с 1 января 2021-го по 31 декабря 2021-го включительно.

Итак, вот десять лучших PC-игр, как это видит статистика Metacritic:

Disco Elysium — The Final Cut — 97/100;

Forza Horizon 5 — 91/100;

Final Fantasy XIV: Endwalker — 91/100;

Chicory: A Colorful Tale — 90/100;

Psychonauts 2 — 89/100;

Streets of Rage 4: Mr. X Nightmare — 88/100;

It Takes Two — 88/100;

HITMAN 3 — 87/100;

Final Fantasy VII Remake Intergrade — 87/100;

Wildermyth — 87/100;

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Как видим, минувший год особо не порадовал нас ничем реально мощным, да и Metascore у лучших игр лишь изредка переваливает за 90 баллов. Иными словами, выбирали из того, что было.