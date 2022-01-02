Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Steam в очередной раз обновил рекорд «онлайна»
А вот пандемия закончится — что со статистикой будет? Рекордные падения?
анонсы и реклама
Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки
Слив Asus Gaming RTX 3060 - дешевле нет нигде
-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus - лучше цены нет
RTX 3060 Ti MSI Gaming подешевела на порядок
-18 000р на MSI RTX 3070
Рухнула на порядок цена 3060 Ti ASUS

Steam в период пандемии оказался одним из самых востребованных сервисов: игры стали одним из крайне немногих доступных развлечений для широких масс, а получить эти игры на PC удобнее всего именно в магазине от Valve. Как следствие, на протяжении двух лет Steam регулярно обновляет рекорды своего одновременного «онлайна», и вот, пару часов назад был установлен очередной такой рекорд.

реклама

Согласно статистике портала SteamDB, четыре часа назад в Steam присутствовали 27 942 036 человек. Это примерно на 800 тысяч больше, чем предыдущий рекорд, установленный в сервисе в конце ноября минувшего года.

Вообще, начало года — традиционный период для рекордов в Steam. Даже в доковидные времена сервис привлекал огромное количество пользователей на фоне завершающейся зимней распродажи, новогодних праздников и просто повышенного настроения у людей.

анонсы и реклама
-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus
Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI Gaming
Рухнула цена RTX 3060 Gigabyte
-19 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
Рухнула цена ASUS 3060 после обвала крипты
Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр
- 5000р на RTX 3060 Gigabyte
DDR 5 - 64Gb за 64 тр
RTX 3070 со скидкой 15 000р

Раз уж мы затронули тему распродажи, то напомним, что она продлится до 5 января, 21:00 по МСК, а завтра, 3 января, в 21:00 по МСК Valve объявит победителей в номинациях «Премии Steam 2021».

#steam #valve
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Valve подвела итоги года в Steam, назвав игры с самой большой выручкой
Боевик Ready or Not начал новый год с первого места в недельном чарте продаж в Steam
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Поучительный рассказ о том, как я спалил мышь, флешку и USB порт из-за одной простой ошибки
75
Почему я так и не купил видеокарту в 2021 году
284
Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году
18
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS GeForce GTX 1060 VS GeForce GTX 980 - январь 2022
26
Так ли опасны вышки мобильной связи, как об этом говорят, и насколько опасен сам мобильный телефон
24
Обзор игровой гарнитуры ASUS TUF Gaming H1
13
Простой ремонт китайского блока питания LD-12022
13
Обзор платы MSI MAG Z590 TORPEDO. Часть 2
3
Тест и обзор процессорного кулера ID-Cooling SE-226-XT Black
+

Сейчас обсуждают

Санчо Панса
22:27
Бывает... Но бывает и хуже: Собираешь комп и он отлично работает до тех пор, пока не собираешься сидюк подоткнуть. Втыкаешь сидюк и из него идёт дым... А все из-за того что узкоглазые производители бп...
Поучительный рассказ о том, как я спалил мышь, флешку и USB порт из-за одной простой ошибки
WoWCHK
22:26
На асусах сто лет уже как кондёры наоборот стоят - белый цвет - плюс. Видимо, новый технолог решил навести порядок))
В сети появились жалобы владельцев Asus ROG Maximus Z690 Hero на выгорание компонентов
WoWCHK
22:23
Оверлокеры...
Поучительный рассказ о том, как я спалил мышь, флешку и USB порт из-за одной простой ошибки
RainBowDash
22:21
Конец его добычи на видяхах , но никак не конец его самого.
Виталик Бутерин признал ошибки реализации Ethereum 2.0 и назвал ключевую задачу на 2022 год
Grotlon
22:19
А зачем AMD шевелиться, когда фанаты до сих пор скупают актуальные Ryzen'ы по завышенным ценам?
AMD на CES 2022 представит Ryzen 9 6980HX, Ryzen 9 6900HX, Ryzen 7 6800H и Radeon RX 6850M XT
kilobait3
22:16
хз. очень даже выгодно. даже с учётом дохлой первички. улетают как горячие пирожки после перенапряжения в районе.
Простой ремонт китайского блока питания LD-12022
Xenos_One
22:12
ну а ты что умеешь? я хоть статейки писать между рабой и то развлечение хоть какое-то да коментами со всеми вами переписываться могу, это лучше просмотра тик-тока или что вы там смотрити еще
Почему я так и не купил видеокарту в 2021 году
kilobait3
22:12
обратноходовой - это пздц. автор иногда стоит юзать методичку. пленка сдохла так как она на выходе ибп вообще не в тему.
Простой ремонт китайского блока питания LD-12022
Xenos_One
22:09
ну так прочти или силенки закончились или буквы уже разучил? Любой уважаемый себя человек, сначала прочтет, а потом уже выскажет свою точку зрения, но никак не на оборот! Спойлер - я могу купить две т...
Почему я так и не купил видеокарту в 2021 году
kilobait3
22:06
не одного разумного аргумента с твоей стороны.
Обзор и тестирование модулей оперативной памяти DDR5-5200 XPG Lancer (AX5U5200C3816G-CLABK) объемом 32 Гбайт
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем