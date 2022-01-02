А вот пандемия закончится — что со статистикой будет? Рекордные падения?

Steam в период пандемии оказался одним из самых востребованных сервисов: игры стали одним из крайне немногих доступных развлечений для широких масс, а получить эти игры на PC удобнее всего именно в магазине от Valve. Как следствие, на протяжении двух лет Steam регулярно обновляет рекорды своего одновременного «онлайна», и вот, пару часов назад был установлен очередной такой рекорд.

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Согласно статистике портала SteamDB, четыре часа назад в Steam присутствовали 27 942 036 человек. Это примерно на 800 тысяч больше, чем предыдущий рекорд, установленный в сервисе в конце ноября минувшего года.

Вообще, начало года — традиционный период для рекордов в Steam. Даже в доковидные времена сервис привлекал огромное количество пользователей на фоне завершающейся зимней распродажи, новогодних праздников и просто повышенного настроения у людей.

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Раз уж мы затронули тему распродажи, то напомним, что она продлится до 5 января, 21:00 по МСК, а завтра, 3 января, в 21:00 по МСК Valve объявит победителей в номинациях «Премии Steam 2021».