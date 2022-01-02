Выйдет оно уже в этом месяце.

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Разработчики из VOID Interactive поделились подробностями обновления своего тактического шутера Ready or Not, которое планируют выпустить уже в этом месяце. Первое пострелизное обновление по определению обязано быть впечатляющим, поэтому авторы постарались сделать его весомым. А чтобы не быть голословными, прикрепили к своему новостному материалу список грядущих нововведений.

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Итак, для существующих в Ready or Not полей боя будут добавлены четырё новых игровых режима: Рейд, Обезвреживание бомбы, Спасение заложников и Активный стрелок. Кроме того, в игру будут добавлены новые виды оружия:

R7;

MK.16 SCAR L;

Krinkov BCM;

MK1 BCM.

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Будут усовершенствованы описания оружия в меню снаряжения, обновятся модели некоторых видов оружия и экипировки, будут добавлены новые строки диалогов, дабы сделать переговоры между бойцами и неигровыми персонажами более разнообразными и естественными. Точной даты выхода обновления пока нет.