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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
В первом патче боевик Ready or Not пополнится новыми режимами, оружием и диалогами
Выйдет оно уже в этом месяце.
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Разработчики из VOID Interactive поделились подробностями обновления своего тактического шутера Ready or Not, которое планируют выпустить уже в этом месяце. Первое пострелизное обновление по определению обязано быть впечатляющим, поэтому авторы постарались сделать его весомым. А чтобы не быть голословными, прикрепили к своему новостному материалу список грядущих нововведений.

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Итак, для существующих в Ready or Not полей боя будут добавлены четырё новых игровых режима: Рейд, Обезвреживание бомбы, Спасение заложников и Активный стрелок. Кроме того, в игру будут добавлены новые виды оружия:

  • R7;
  • MK.16 SCAR L;
  • Krinkov BCM;
  • MK1 BCM.
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Будут усовершенствованы описания оружия в меню снаряжения, обновятся модели некоторых видов оружия и экипировки, будут добавлены новые строки диалогов, дабы сделать переговоры между бойцами и неигровыми персонажами более разнообразными и естественными. Точной даты выхода обновления пока нет.

#ready or not #void interactive
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