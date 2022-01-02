Сколько из них достойны внимания — большой вопрос.

Новый год — новые факты о Dying Light 2. Разработчики из Techland сообщили о том, что в новинке представлено свыше пятисот элементов экипировки — вещей, которые можно будет надеть и которыми можно будет вооружить главного героя. Некоторые источники утверждают, что из этих пятисот элементов сто сорок — различное оружие — однако подтверждений данной информации из официальных источников нам пока обнаружить не удалось. Поэтому остановимся на «500 элементах экипировки».

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Новый год — новые факты о Dying Light 2. Разработчики из Techland сообщили о том, что в новинке представлено свыше пятисот элементов экипировки — вещей, которые можно будет надеть и которыми можно будет вооружить главного героя. Некоторые источники утверждают, что из этих пятисот элементов сто сорок — различное оружие — однако подтверждений данной информации из официальных источников нам пока обнаружить не удалось. Поэтому остановимся на «500 элементах экипировки».

Как уверяют разработчики, быть знакомыми с первой частью Dying Light, чтобы ориентироваться в сиквеле, вовсе необязательно: в игровом лоре произошедшие в оригинальной игре события случились достаточно давно и далеко от времени и места действия новинки.

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Релиз Dying Light 2 запланирован на 4 февраля на всех актуальных платформах.