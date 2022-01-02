О том, что Activision совместно с Infinity Ward готовят Call of Duty Modern Warfare II (2022), нам известно ещё с конца октября минувшего года. Теперь же авторитетный инсайдер Том Хендерсон, информация от которого сбывается с поразительной точностью, поделился дополнительными сведениями о сюжете и статусе разработки проекта.
реклама
Итак, если верить Хендерсону, а не верить ему повода, как мы уже упомянули выше, нет, то действие одиночной кампании Modern Warfare II развернётся в Колумбии. Сюжет игры будет самым жестоким и мрачным из всех, что ранее подавались в серии Call of Duty: нас ждёт противостояние правоохранительных органов с наркокартелями, которые так просто от своей лёгкой наживы не откажутся. Согласно сведениям Хендерсона, в одиночной кампании будут представлены сцены, которые по своей жестокости не имеют аналогов в серии, поэтому, как считает инсайдер, новинка после релиза вполне рискует попасть в объективы СМИ.
Ещё инсайдерская информация. Помимо кампании и стандартных игровых режимов в Modern Warfare II будет и специальный режим под названием DMZ. Инсайдер описывает его как некое подобие Escape from Tarkov, при этом именно на него Infinity Ward возлагает большие надежды.
Хотя релиз Modern Warfare II назначен на этот год, формально разработка пока находится на ранних стадиях. Впрочем, как уверяет Хендерсон, ссылаясь на свои источники, новинка всё равно выглядит лучше и более завершённой, чем другие проекты на аналогичной стадии производства.