И другие подробности.

О том, что Activision совместно с Infinity Ward готовят Call of Duty Modern Warfare II (2022), нам известно ещё с конца октября минувшего года. Теперь же авторитетный инсайдер Том Хендерсон, информация от которого сбывается с поразительной точностью, поделился дополнительными сведениями о сюжете и статусе разработки проекта.

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Итак, если верить Хендерсону, а не верить ему повода, как мы уже упомянули выше, нет, то действие одиночной кампании Modern Warfare II развернётся в Колумбии. Сюжет игры будет самым жестоким и мрачным из всех, что ранее подавались в серии Call of Duty: нас ждёт противостояние правоохранительных органов с наркокартелями, которые так просто от своей лёгкой наживы не откажутся. Согласно сведениям Хендерсона, в одиночной кампании будут представлены сцены, которые по своей жестокости не имеют аналогов в серии, поэтому, как считает инсайдер, новинка после релиза вполне рискует попасть в объективы СМИ.

Ещё инсайдерская информация. Помимо кампании и стандартных игровых режимов в Modern Warfare II будет и специальный режим под названием DMZ. Инсайдер описывает его как некое подобие Escape from Tarkov, при этом именно на него Infinity Ward возлагает большие надежды.

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Хотя релиз Modern Warfare II назначен на этот год, формально разработка пока находится на ранних стадиях. Впрочем, как уверяет Хендерсон, ссылаясь на свои источники, новинка всё равно выглядит лучше и более завершённой, чем другие проекты на аналогичной стадии производства.