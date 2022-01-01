Старый год всё, новый год только начался, и издание Forbes решило, что сейчас идеальный момент для пусть и предварительной, но всё же публикации на тему количества наград «игра года» у тех или иных проектов. Главной целью публикации является выяснить, какой прошлогодний проект получал данное высокое звание чаще остальных, и вот, первые статистические результаты уже имеются.
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Согласно подсчётам сотрудников Forbes, чаще всего игровые издания называли «Игрой года» кооперативную головоломку It Takes Two. Своё предпочтение данному проекту по отношению к другим отдали 47 изданий, при этом в девяти случаях игры стали выбором их (изданий) читателей.
На втором месте с небольшим отставанием расположился хоррор Resident Evil Village, получивший на сегодняшний день ровно сорок наград «Игра года», из которых семнадцать — по версии читателей игровых изданий. На третьем месте — Deathloop — получившая 26 наград, две из которых — выбор читателей.
Дальше в порядке убывания следуют эти игры:
- Forza Horizon 5 (22 награды);
- Metroid Dread (21 награда);
- Halo Infinite (19 наград);
- Returnal (15 наград);
- Ratchet & Clank: Rift Apart (14 наград);
- Psychonauts 2 (10 наград);
- Marvel’s Guardians of the Galaxy (8 наград).
В прошлом году рекордсменкой по количеству наград «Игра года» стала The Last of Us Part II.