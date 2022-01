Пока что — за прошлый год. Но игровые издания имеют свойство «просыпаться» уже после нового года и выдавать свои награды.

Старый год всё, новый год только начался, и издание Forbes решило, что сейчас идеальный момент для пусть и предварительной, но всё же публикации на тему количества наград «игра года» у тех или иных проектов. Главной целью публикации является выяснить, какой прошлогодний проект получал данное высокое звание чаще остальных, и вот, первые статистические результаты уже имеются.

Согласно подсчётам сотрудников Forbes, чаще всего игровые издания называли «Игрой года» кооперативную головоломку It Takes Two. Своё предпочтение данному проекту по отношению к другим отдали 47 изданий, при этом в девяти случаях игры стали выбором их (изданий) читателей.

На втором месте с небольшим отставанием расположился хоррор Resident Evil Village, получивший на сегодняшний день ровно сорок наград «Игра года», из которых семнадцать — по версии читателей игровых изданий. На третьем месте — Deathloop — получившая 26 наград, две из которых — выбор читателей.

Дальше в порядке убывания следуют эти игры:

Forza Horizon 5 (22 награды);

Metroid Dread (21 награда);

Halo Infinite (19 наград);

Returnal (15 наград);

Ratchet & Clank: Rift Apart (14 наград);

Psychonauts 2 (10 наград);

Marvel’s Guardians of the Galaxy (8 наград).

В прошлом году рекордсменкой по количеству наград «Игра года» стала The Last of Us Part II.