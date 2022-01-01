Впрочем, переживать, что родители назовут вас «болезным», рано: вряд ли хоть у кого-то из вас есть её признаки.

На протяжении многих лет в общественности и врачебной среде ходили споры о том, является компьютерная игромания болезнью или нет. Теперь спорить больше не о чем: Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сегодня добавила данное расстройство в одиннадцатую редакцию Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем.

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Однако просто так называть всех подряд игроманами не получится. Как уточняет ВОЗ, поставить соответствующий диагноз может только профессиональный врач, и то, лишь после длительного обследования и наблюдения за потенциальным «больным».

Заявляется, что простое увлечение видеоиграми переходит в «болезненный» статус тогда, когда человек начинает отдавать предпочтение играм другим сферам деятельности, что, в свою очередь, как минимум на протяжении двенадцати месяцев начинает мешать социальной жизни человека и полностью доминировать над его другими увлечениями.

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Опасаться за своё психическое здоровье не стоит: даже если вы в выходные и праздничные дни проводите за видеоиграми времени больше обычного, это ещё никакая не игромания. Однако реальные примеры компьютерных игроманов, как ни крути, хоть и крайне редки, но действительно существуют.