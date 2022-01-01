Нужны только таблицы Excel. И воображение.

Александр Кинг, профессор геймдизайна в центре игр университета Нью-Йорка, поручил своим студентам сделать необычное задание. Учащимся нужно было сделать прототип игры, которая функционировала и существовала бы только в виде таблицы. Как вы уже поняли, нашёлся студент, который смогу особо преуспеть в этом деле и выдать интересный проект.

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Итак, студента зовут Джордан Грейсон, он создал игру Dividends & Decay: Accounting for the Damned. В ней игроку нужно будет стать бухгалтером некроманта. Для опробования необычного студенческого проекта нужно только сделать копию в Google Таблицах. Как вы понимаете, Dividends & Decay полностью бесплатна.

Сама игра сделана на английском (что ожидаемо), она также требует наличие опыта в работе с бухучётом. Геймплей D & D: Accounting for the Damned — сведение всех счетов с подсчётом потерь и доходов.

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Сделать копию таблицы можно здесь. Заинтересованные начинающие геймдизайнеры могут лично опробовать проект в действии и понять, как всё устроено.