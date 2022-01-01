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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Вступил в силу закон, обязывающий крупные иностранные IT-компании открывать свои филиалы в России
Он же закон «о приземлении».
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Летом теперь уже минувшего года Госдума приняла так называемый закон «о приземлении» крупных иностранных IT-компаний, обязующий их открывать в России свои филиалы или представительства. В ноябре Роскомнадзор составил первый список попадающих под действие закона компаний, и вот, сегодня, 1 января, закон вступил в силу.

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Под действие закона попадают все IT-компании, суточная посещаемость сайтов которых в России превышает полмиллиона человек. Предполагается, что «приземление» данных компаний позволит государственным органам теснее работать с данными компаниями, обязуя их исполнять требования российского законодательства.

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В число компаний, попавших в «пилотный» список обязанных к созданию офиса/представительства, входят Google, Apple, Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp), Twitter, TikTok, Telegram, Zoom, Likeme, Viber, Discord Pinterest, Spotify и Twitch. Отказ компаний от исполнения требований закона грозит им запретом на осуществление рекламной деятельности на территории России, исключением из поисковой выдачи (особенно забавно в случае с Google, да), запретом на осуществление платежей или даже частичной или полной блокировкой.

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