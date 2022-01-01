Игровая индустрия на обложке полна романтизма, однако в реальности производственный процесс сопряжён с большим стрессом, в особенности — для руководителей разработки (геймдиректоров). Так, по всей видимости, эмоциональное выгорание ощутил на себе Джо Циглер, геймдиректор Valorant, объявивший на днях о своём уходе из Riot Games.
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По словам Циглера, спустя восемь лет работы над Valorant — от его зарождения как идеи и вплоть до последнего обновления — он решил передать эстафетную палочку геймдиректора своему товарищу и талантливому разработчику Энди Хо.
Напоминаем, Valorant — это командный тактический шутер с элементами геройского боевика и Counter-Strike. В командах по пять участников в каждой сражаются уникальные герои, обладающие своими специальными способностями, но способные приобретать и применять любое доступное в игре вооружение. Подобный подход открывает массу тактических возможностей, за что Valorant, кстати, и полюбили многие фанаты сетевых боевиков. По игровым правилам же перед нами чуть более современный Counter-Stike: одной команде необходимо донести и разместить магический взрывпакет на одну из обозначенных точек, второй же требуется либо уничтожить первую команду, либо обезвредить заряд.