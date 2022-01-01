Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Геймдиректор Valorant объявил об уходе из Riot Games
После восьми лет работы над проектом девелопер, очевидно, «выгорел».
анонсы и реклама
Рухнула цена RTX 3060 Gigabyte
Слив Asus Gaming RTX 3060 - дешевле нет нигде
-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus - лучше цены нет
RTX 3060 Ti MSI Gaming подешевела на порядок
-18 000р на MSI RTX 3070
Рухнула на порядок цена 3060 Ti ASUS

Игровая индустрия на обложке полна романтизма, однако в реальности производственный процесс сопряжён с большим стрессом, в особенности — для руководителей разработки (геймдиректоров). Так, по всей видимости, эмоциональное выгорание ощутил на себе Джо Циглер, геймдиректор Valorant, объявивший на днях о своём уходе из Riot Games.

реклама

По словам Циглера, спустя восемь лет работы над Valorant — от его зарождения как идеи и вплоть до последнего обновления — он решил передать эстафетную палочку геймдиректора своему товарищу и талантливому разработчику Энди Хо.

анонсы и реклама
-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus
Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI Gaming
-19 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
Рухнула цена ASUS 3060 после обвала крипты
Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр
- 5000р на RTX 3060 Gigabyte
DDR 5 - 64Gb за 64 тр
RTX 3070 со скидкой 15 000р

Напоминаем, Valorant — это командный тактический шутер с элементами геройского боевика и Counter-Strike. В командах по пять участников в каждой сражаются уникальные герои, обладающие своими специальными способностями, но способные приобретать и применять любое доступное в игре вооружение. Подобный подход открывает массу тактических возможностей, за что Valorant, кстати, и полюбили многие фанаты сетевых боевиков. По игровым правилам же перед нами чуть более современный Counter-Stike: одной команде необходимо донести и разместить магический взрывпакет на одну из обозначенных точек, второй же требуется либо уничтожить первую команду, либо обезвредить заряд.

#riot games #valorant
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

В начале следующего года в Valorant добавят шустрого агента
Riot Games выплатит $100 млн по иску о гендерной дискриминации внутри студии
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Почему я так и не купил видеокарту в 2021 году
112
Обзор туалетной бумаги - по просьбам телезрителей
101
Мои впечатления от игры Death Stranding. Часть первая
24
Игровая индустрия: итоги 2021 года — основные номинации
14
Обзор проводной/Bluetooth гарнитуры Harper HB-707 с системой активного шумоподавления (ANC)
25
Обзор игровой гарнитуры ASUS TUF Gaming H1
3

Сейчас обсуждают

Владимир Якобсон
14:28
Ну у меня он почти год отпахал, и что))) на вид новье, кульки живые. Температура 60-70 градусов... Если накроються кульки это 50$ с заменой и чисткой... Он все равно будет в + Статейка слабовата, так...
Почему я так и не купил видеокарту в 2021 году
ragnar
14:28
>росия не банановая республика Тут ты перетолстил.
Роскомнадзор заявил, что Google, Apple и другие компании не успеют открыть офисы в РФ к 1 января
ragnar
14:27
Ну так там и дети их и недвига.
Роскомнадзор заявил, что Google, Apple и другие компании не успеют открыть офисы в РФ к 1 января
Сева Шевченко
14:22
При этом он имеет гарантию 1 год, как правило, и может сгореть влюбой момент, и гарантия это не покроет скорее всего. И смысл тогда для обычного пользователя вкладываться в ноут под 100 тыс?
Почему я так и не купил видеокарту в 2021 году
_DmS_
14:19
Вот видео посмотри, патриот. И подумай, что с того времени изменилось. https://www.youtube.com/watch?v=ckbfS99N6jY
Российские чиновники получат 780 000 планшетов на ОС «Аврора», стоимостью 38.8 млрд рублей
_DmS_
14:18
А что не так-то? У этого автора 2 типа записей. 1й - реклама шитилинка, а 2й - хейт майнеров. Или в этой записи что другое? Я просто не читал, оставил соответсвующий автору комментарий просто.
Российские чиновники получат 780 000 планшетов на ОС «Аврора», стоимостью 38.8 млрд рублей
Михаил
14:17
4080 не факт что без косяков выйдет, вспоминаем проблемы 3080 Ну и не факт что она сольется новым радеонам. Амд готовит карту что в 1,5 быстрее 6900хт, и что там Хуанг сейчас деньги вкладывает, там ве...
Почему я так и не купил видеокарту в 2021 году
Tank
14:17
Почему? Потому что пить меньше надо! Автор иди пей рассол. :)
Почему я так и не купил видеокарту в 2021 году
Andrey Poletimov
14:15
Да не, просто денежку решил на еду пустить. Экономить надо.
Почему я так и не купил видеокарту в 2021 году
Михаил
14:15
Для большинства 50 штук вкладывать в видео будет дорого, им лучше на 5600G собрать. Потому что на 5600G можно и мать получше взять, память побыстрее, да и диск получше, чем дешевое гавно на интеле. В ...
Почему я так и не купил видеокарту в 2021 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем