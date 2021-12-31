С пользовательским рейтингом, втрое превышающим таковой у оригинала.

От редакции. Это последний официальный редакционный материал на сайте в этом году, поэтому, дорогие читатели, сердечно поздравляем вас с наступающим, а в восточных регионах нашей родины — с уже наступившим новым годом. Желаем, чтобы намеченные вами на следующий год планы удалось в полной мере реализовать, чтобы вы и ваши близкие были здоровы и успешны, и чтобы Фортуна всегда была повёрнута к вам лицом. Потому что без удачи в этой жизни практически ничего добиться невозможно.

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Ни для кого не секрет, что после выхода Battlefield 2042 судьба культовой франшизы теперь под большим вопросом. Недоработки, сомнительные геймплейные решения, родовые травмы, а также наследственные болезни — вы всё это и так прекрасно знаете. Впрочем, есть и те, кто решили хорошенько поглумиться над провалившейся с треском новинкой в серии Battlefield, анонсировав шуточный проект-пародию под названием Clownfield 2042 и выпустив его в последний день уходящего года.

Как и положено «клоунскому» проекту, у Clownfield 2042 имеется соответствующий ему шуточный сюжет. Действие игры разворачивается почему-то в 2022 году, в мире после криптокатастрофы на фоне избытка NFT. Большинство государств мира не смогли совладать с кризисом и перестали существовать, а на их место пришёл глобальный союз «Не-Клоунов». Членами которого и являются аватары игроков.

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Игра предлагает на выбор три карты, шесть видов оружия, а также три игровых режима и, куда уж теперь без этого, радует погодными/климатическими событиями, включая торнадо. Стоит вся эта прелесть всего 30 рублей (до 7 января — 27 рублей) и обладает 93-процентным пользовательским рейтингом.