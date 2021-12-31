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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Детали отменённого экшена Bully 2 от Rockstar: масштабный игровой мир с мелкими деталями, реалистичная физика и многое другое
Про сам процесс производства проекта тоже кое-что известно.
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Если в вашем списке любимых игр Rockstar есть не только проекты серии Grand Theft Auto и Red Dead Redemption, но и Bully, то следующая информация обязательно окажется вам интересной. Вчера, 30 декабря, старший редактор Game Informer Блейк Хестер опубликовал большой материал, посвящённый отменённой версии Bully 2, которая находилась в разработке где-то в конце «нулевых» и даже начале «десятых» годов.

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Блейку Хестеру удалось пообщаться с некоторыми бывшими и нынешними сотрудниками компании Rockstar Games, попутно выведав всё самое интересное о невыпущенном сиквеле «симулятора школьного хулигана».

Изначально Bully 2 задумывалась как блокбастер уровня GTA IV и Red Dead Redemption. В момент запуска полноценного производства проекта команда разработчиков Rockstar New England (подразделение студии, в которое входила команда купленной Mad Doc) насчитывала примерно 50-70 человек. Если что, основная команда Rockstar North, сделавшая GTA IV, насчитывала около 220 человек.

Размеры мира Bully 2 были значительно меньше, чем в GTA IV, но в три раза больше по сравнению с оригинальной Bully. Локации планировалось проработать в мельчайших деталях — вплоть до возможности зайти в каждый дом. Проработанный мир — это не только красивые дома, но и умные NPC, которые тоже были в планах. Авторы собирались сделать так, что некоторые персонажи запоминали бы своё отношение к главному герою. Тот, в свою очередь, мог бы подружиться с каким-нибудь случайным NPC и получить от этого дополнительные бонусы.

Из других заявленных «фишек» Bully 2, информацию о которых удалось узнать упомянутому выше журналисту:

  • возможность лазать по деревьям, заборам и крышам, пробираться через окна;
  • проработанная модель поведения разбитого стекла (её можно увидеть в Max Payne 3);
  • система роста травы (с видимыми травинками и необходимостью косить газоны).

На завершение работы над Bully 2 студии нужно было потратить 2-3 года, команда успела сделать небольшой прототип с набором миссий на 6-8 часов. Но потом Rockstar стала перенаправлять людей из подразделения New England для работы над Red Dead Redemption и Max Payne 3.

Команде создателей Bully 2 приходилось очень много перерабатывать и оставаться в офисе на выходных — на общее настроение внутри коллектива это, как вы понимаете, влияло плохо. В студии прошла волна сокращений, после которой процесс производства стал замедляться, а в какой-то момент он был полностью остановлен по распоряжению «боссов» Rockstar North.

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Всё, что осталось от невыпущенного Bully 2, — это рабочий билд перспективной игры, который ещё долгие годы был доступен для изучения пользователям внутренней сети Rockstar.

#rockstar #bully 2
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