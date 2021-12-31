Арнольд Шварценеггер стал звездой новогоднего события в World of Tanks в этом году. Именно этот знаменитый американский актёр объявлял о начале «Новогоднего наступления 2022», и естественно, что именно Арни поздравил всех «танкистов» с наступающим новым годом.
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Важно помнить, что тема танков близка Шварценеггеру как практически никому из фанатов World of Tanks: ещё во время службы в австрийской армии в середине 1960-х будущая знаменитость получил специальность механика-водителя танка M47 Patton II.
Как справедливо отметил Шварценеггер, новогодние праздники — самое время собраться в кругу семьи, с друзьями и близкими людьми. Что касается «Новогоднего наступления 2022», то оно продлится вплоть до 10 января.