Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Арнольд Шварценеггер поздравил фанатов World of Tanks с наступающим новым годом
Любой ролик с Железным Арни всегда излучает добро и теплоту.
анонсы и реклама
Слив Asus RTX 3060 - дешевле нет нигде
Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки
-18 000р на MSI RTX 3070
Крутая 3060 Gigabyte Aorus подешевела 2 раза
Рухнула на порядок цена 3060 Ti ASUS STRIX ROG
3060 Ti Gigabyte Gaming подешевела на порядок

Арнольд Шварценеггер стал звездой новогоднего события в World of Tanks в этом году. Именно этот знаменитый американский актёр объявлял о начале «Новогоднего наступления 2022», и естественно, что именно Арни поздравил всех «танкистов» с наступающим новым годом.

реклама

Важно помнить, что тема танков близка Шварценеггеру как практически никому из фанатов World of Tanks: ещё во время службы в австрийской армии в середине 1960-х будущая знаменитость получил специальность механика-водителя танка M47 Patton II.

анонсы и реклама
-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus
Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI Gaming
-19 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
Рухнула цена ASUS 3060 после обвала крипты
Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр
- 5000р на RTX 3060 Gigabyte
3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела на порядок
DDR 5 - 64Gb за 64 тр
RTX 3070 со скидкой 15 000р

Как справедливо отметил Шварценеггер, новогодние праздники — самое время собраться в кругу семьи, с друзьями и близкими людьми. Что касается «Новогоднего наступления 2022», то оно продлится вплоть до 10 января.

#world of tanks
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Wargaming в этом году добавила 33 новые машины в World of Tanks
Wargaming подала в суд на жителя Екатеринбурга за продажу ботов и читов для World of Tanks и World of Warships
Новогодние акции в World of Tanks: скидки на оборудование и снаряжение, раздача ценных бонусов и боевые задачи с призами
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Стоит ли покупать SATA SSD на 1 ТБ в 2021 году — впечатления после двух лет использования
113
Новогодняя распродажа лицензионных ключей со скидкой до 90% – Windows 10 стоит всего 7.40 доллара
Обзор и тестирование модулей оперативной памяти DDR5-5200 XPG Lancer (AX5U5200C3816G-CLABK) объемом 32 Гбайт
35
Обзор туалетной бумаги - по просьбам телезрителей
54
Мои впечатления о 2-м сезоне сериала "Ведьмак" – больше файтингов и интригующие персонажи
31
Мои впечатления от игры Death Stranding. Часть первая
11
Игровая индустрия: итоги 2021 года — основные номинации
8
Обзор проводной/Bluetooth гарнитуры Harper HB-707 с системой активного шумоподавления (ANC)
15
Возможно ли сделать автономные автомобили этичными и что это вообще значит
10

Сейчас обсуждают

Жорiн з Азову
17:01
Мамо, чому я квир?
В январе 2022 года Эфир подорожает до $6000, что приведёт к росту цен на видеокарты – Cryptonews
Леди Яга
17:00
"Эфир подорожает до $10000, но видеокарты подешевеют" - Даешь самые безумные прогнозы. Чем я хуже "аналитиков с "зелотом ?
В январе 2022 года Эфир подорожает до $6000, что приведёт к росту цен на видеокарты – Cryptonews
cibershot
16:57
Если подорожает, майнеры на бутылку сядут
В январе 2022 года Эфир подорожает до $6000, что приведёт к росту цен на видеокарты – Cryptonews
Женя Москаленко
16:56
Ну, этой осенью я собрал комп за 1к бачей. Там рязань 7 5750, без видеокарты и топовая мать. А, ну и ещё монитор и клава с мышью. При желании я могу купить любую видеокарту и получить прям макс перфом...
Российские геймеры перешли на ультрабюджетные видеокарты GeForce GT 1030 и GeForce GT 730
BorealSine
16:54
Кого вообще волнует, что там под азотом на одно ядро один раз в жизни происходит с этим процессором на супер вольтаже и урезаной винде? Чего ты так упоминаешь Эдика везде, он здесь вообще забанен, у т...
AMD FX-8320 на частоте 8217 МГц удостоился пятого места в модельном зачёте
Сергей Светлый
16:51
да похеру уже) зелот, лишь бы у тебя все было норм)
В январе 2022 года Эфир подорожает до $6000, что приведёт к росту цен на видеокарты – Cryptonews
Твоя мамка
16:50
В январе 2022 года Эфир подорожает до $6000, что приведёт к росту цен на видеокарты – Cryptonews
ev_rus
16:50
Местное чатовое комьюнити даже сильно по тупости отличается с Конференцией на этом сайте. Бисер метать за минус. Здесь говно говнохейтеров пережуют и снова выкатят, что игра эта - симулятор Доставщика...
Мои впечатления от игры Death Stranding. Часть первая
fox.nemets
16:48
Ну я купил GTX 1650 Super в 2020 за 11500 рублей и не жалею))))и по ФПС в играх я бы не сказал бы что она затычка)))))для кого то и rtx 3060 затычка те кто сидит на 3090))))так что вот такие дела
Дефицит превратил морально устаревшие GTX 1650 и GTX 1050 Ti в хиты продаж среди геймеров
century84
16:48
Там читерья наверное больше чем в колде. Кто в эту срань ещё играет?
Rockstar очень быстро завершила рождественское событие в GTA Online — игроки недовольны и требуют его вернуть
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем