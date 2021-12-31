Вот уж действительно некрасиво.

На прошлой неделе Rockstar запустила в Grand Theft Auto Online специальное рождественское событие, в рамках которого улицы Лос-Сантоса оказались укрыты снегом, а на домах появились соответствующие украшения. К сожалению, зимняя сказка в городе почему-то продлилась всего неделю, и уже сегодня город вернулся к прежней жизни. Во времена, когда новогодние и рождественские события в видеоиграх длятся от нескольких недель до месяца (а то и этого больше!), подобный подход Rockstar выглядит как минимум странным и неожиданным.

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Такое же мнение разделяют простые игроки, которые, войдя сегодня в игру, рассчитывали продолжить любоваться на укутанный снегом город. В социальных сетях игроки настоятельно просят Rockstar одуматься и вернуть в GTA Online рождественский дух, продлив его хотя бы до конца наступающих выходных.

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Откликнется Rockstar на просьбы тех, благодаря кому компания вообще существует и имеет успех, неясно. Но хотелось бы верить в новогоднюю сказку.