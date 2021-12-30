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Новости Software Игнатий Колыско
В Telegram появилась защита от спойлеров, реакции, функция перевода сообщений и кастомизация QR-кодов
Увесистое такое обновление.
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Команда поддержки популярного мессенджера Telegram сообщила о выходе двенадцатого по счёту обновления в этом году, которое добавило реакции, возможность добавить скрытый текст, автоматический перевод сообщений, а также QR-коды, которым можно настроить оформление.

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Пройдёмся по главному. Реакцией в Telegram называется быстрый отклик на сообщение в виде интерактивных или анимированных эмодзи. Чтобы отправить быструю реакцию в новой версии Telegram, нужно дважды нажать на сообщение. Если пользователю важно выбрать нужную реакцию из списка предложенных, то ему следует нажать на сообщение один раз (Android) и зажать — на iOS.

Важно помнить, что в личных чатах реакции по умолчанию включены. В группах и каналах администраторы могут выбрать, разрешать ли им реакции и какие именно эмодзи можно отправлять.

Ещё одна интересная новинка этого обновления Telegram — защита от спойлеров. Если она нужна, то надо зажать сообщение при отправлении, выделить часть текста и применить форматирование «Скрытый». Нужный текст не будет виден ни в сообщениях, ни в списке чатов. В оповещениях его тоже нельзя будет увидеть.

Огромное количество пользователей должно по достоинству оценить функцию перевода сообщений. Для запуска её нужно активировать в пункте «Язык» из меню «Настройки». Для перевода сообщения достаточно просто коснуться его (или зажать пальцем в iOS). В настройках можно установить языки, для которых перевод не требуется. Функция перевода доступна для любой версии Android, а также iOS 15+.

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Наконец, QR-коды. Любой пользователь Telegram, настроивший к своему профилю публичную ссылку, может сгенерировать QR-код прямо в приложении. Эта функция также доступна для групп, каналов и ботов. Рядом с публичной ссылкой появилась иконка QR-кода, нажав которую можно сгенерировать не только сам код, но и поработать над его оформлением.

#telegram
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