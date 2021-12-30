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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Сетевой боевик Splitgate в этом году загрузили более пятнадцати миллионов раз
Это очень много.
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Есть такой сетевой шутер, Splitgate называется. Хотя вы можете о нём в первый раз слышать, но на деле данный проект феноменально популярен, и чтобы не быть голословными, мы прикрепим в данный материал то, что послужило первопричиной для его публикации — официальную статистику от разработчиков.

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Итак, согласно статистике, за текущий год количество загрузок Splitgate превысило пятнадцать миллионов. Учитывая, что большую часть года Splitgate пробыла в состоянии раннего доступа, выбравшись из которого смогла только в конце августа, это поистине потрясающий результат.

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Вместе с тем авторы поделились и другой занимательной статистикой. Так, в целом игроки за 2021-й год провели в Splitgate порядка 6 167 лет, устроили тотальный геноцид, перестреляв более 6,25 миллиардов врагов, произведя для этого 108 миллиардов выстрелов. Получается, что в среднем на убийство оппонента надо произвести около семнадцати выстрелов, что, конечно, не лучшим образом характеризует статистику TTK в игре.

#splitgate
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