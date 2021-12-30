Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Запуск второго крупного обновления для King’s Bounty II отложили до следующего года
Ну, который 2022-й.
анонсы и реклама
Слив Asus RTX 3060 - дешевле нет нигде
Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки
-18 000р на MSI RTX 3070
Крутая 3060 Gigabyte Aorus подешевела 2 раза
Рухнула на порядок цена 3060 Ti ASUS STRIX ROG
3060 Ti Gigabyte Gaming подешевела на порядок

Быть может, King’s Bounty II и не получила того признания, которого заслуживает «по праву рождения», но свои обязательства перед аудиторией всё же выполнять надо. Так, предполагалось, что второе крупное обновление для игры выйдет до конца текущего календарного года, но, как оно часто бывает в нынешних условиях, в которых оказалась игровая индустрия, планы пошли прахом. Теперь запуск второго обновления запланирован на «начало 2022 года».

реклама

Причина задержки простая: чтобы удостовериться в том, что обновление соответствует необходимым стандартам качества, разработчикам нужно дополнительное время. Подробностями обновления с нами поделятся ближе к его релизу.

анонсы и реклама
-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus
Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI Gaming
-19 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
Рухнула цена ASUS 3060 после обвала крипты
Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр
- 5000р на RTX 3060 Gigabyte
3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела на порядок
DDR 5 - 64Gb за 64 тр
RTX 3070 со скидкой 15 000р

Что подразумевается под началом года — все разработчики понимают по-своему, однако в большинстве случаев в этот период укладываются январь и февраль.

#1c #kings bounty 2 #kings bounty ii
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

King’s Bounty II получила второй патч, который правит графику, баланс и многое другое
Авторы King’s Bounty II уже принялись исправлять ошибки игры
Для King’s Bounty II вышло первое обновление-хотфикс
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

По каким причинам игроки бросают игру World of Tanks и что в ней больше всего их раздражает
227
Стоит ли покупать SATA SSD на 1 ТБ в 2021 году — впечатления после двух лет использования
86
Китай планирует построить космический корабль длиной в милю. А возможно ли это вообще.
17
В ожиданиях 2022-го. Что нового нам принесет следующий год
46
Обзор гравера ЗУБР ЗГ-160 КН41
16
Мои впечатления от игры Borderlands 2
13
Обзор и тестирование модулей оперативной памяти DDR5-5200 XPG Lancer (AX5U5200C3816G-CLABK) объемом 32 Гбайт
18
Новогодняя распродажа лицензионных ключей со скидкой до 90% – Windows 10 стоит всего 7.40 доллара
Мои впечатления о 2-м сезоне сериала "Ведьмак" – больше файтингов и интригующие персонажи
8
Битва игровых компьютеров: CPU Ryzen 3 3300Х и Core i3-10325 в связке с GPU GeForce RTX 2060 и Radeon RX 5600 XT
15

Сейчас обсуждают

Andri Klin
16:39
Да все у нас могут сделать. Просто пилят 95% бюджета, а потом пытаются на 5% сделать задачу. Псевдомульт "Дети против волшебников" очень яркий пример этого. Такой анимации я ещё не видел, да же Масяня...
Производители российского ПО оказались неспособны создать полноценные аналоги иностранным программам
Антон Николаев
16:34
Да. Там же тайминги низкие жесть
Новый Core i5-12400 среднего уровня опережает Core i9-11900KF в играх
Антон Николаев
16:33
Нет нет, ты чего! Ты видел тидипэ у и9?????? Там же черным по белому написано 241ват!!!!!!! Как он может быть холоднеее?!??!?!?!?!?! Амд все же лучше хоть и атстает немного в произвадительности, но та...
Новый Core i5-12400 среднего уровня опережает Core i9-11900KF в играх
Александр Попов
16:33
Государства - тоже устаревшая концепция и скоро никому нахер будут не нужны. А про "человеки не будут работать" - это кто такое сказал? Чушь, такого никогда не будет в обозримом будущем.
Виталик Бутерин рассказал о будущем Эфира и приближающейся криптовалютной революции
Гоогле Гооглев
16:32
🤣
В ожиданиях 2022-го. Что нового нам принесет следующий год
Zyamil' Murtazin
16:32
У Oneplus 7 pro, никаких бликов и случайных нажатий.
OnePlus 10 Pro со Snapdragon 8 Gen1, Android 12 и дисплеем LTPO 2.0 будет представлен 4 января
Zyamil' Murtazin
16:31
У меня тоже 7 про, и я также практически не пользуюсь фронтальной камерой, но всё же)
OnePlus 10 Pro со Snapdragon 8 Gen1, Android 12 и дисплеем LTPO 2.0 будет представлен 4 января
Гоогле Гооглев
16:31
Не понятно , зачем тогда шумеры едут в страну с которой воюють ?
В ожиданиях 2022-го. Что нового нам принесет следующий год
Руслан Баталов
16:30
Ну если год катать в таком режиме то считай что она будет уже затасканная как в 5-6 лет работы в обычном режиме типа игры просмотр фильмов серф в инете.
Майнеры РФ используют праздничные скидки на видеокарты для покупки моделей с высоким хешрейтом
Alex Dar
16:29
Что значить "такое себе" ? Идеальное решение. Лучше чем дырки всякие, определенно. Брал себе 7 Про, на старте продаж. С тех пор, камеру эту использовал раз пять, чтоб просто посмотреть как вообще рабо...
OnePlus 10 Pro со Snapdragon 8 Gen1, Android 12 и дисплеем LTPO 2.0 будет представлен 4 января
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем