Быть может, King’s Bounty II и не получила того признания, которого заслуживает «по праву рождения», но свои обязательства перед аудиторией всё же выполнять надо. Так, предполагалось, что второе крупное обновление для игры выйдет до конца текущего календарного года, но, как оно часто бывает в нынешних условиях, в которых оказалась игровая индустрия, планы пошли прахом. Теперь запуск второго обновления запланирован на «начало 2022 года».
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Причина задержки простая: чтобы удостовериться в том, что обновление соответствует необходимым стандартам качества, разработчикам нужно дополнительное время. Подробностями обновления с нами поделятся ближе к его релизу.
Hunters for King’s Bounty! Important update on Patch 2 release. Unfortunately, we have to delay this fix to early 2022. Many thanks for your patience!— King's Bounty II (@KingsBountyGame) December 29, 2021
You can find #KingsBountyII Patch 2 playtest sessions sign-up form here: https://t.co/4odcX6NjiZ #KingsBounty pic.twitter.com/pfY9f9l1r9
Что подразумевается под началом года — все разработчики понимают по-своему, однако в большинстве случаев в этот период укладываются январь и февраль.