Когда Blizzard упоминает о сезонных событиях в своих играх, то невольно вспоминается выражение про «полимеры»: ничего нового, только повторение старого. С другой стороны, если событие интересное, то почему бы и не повторить его? Так, Blizzard сообщила, что в Diablo III уже с первого января начнётся «Падение Тристрама», ставшего уже традиционным внутриигровым событием на новогодние праздники.
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Собственно, первого января в игровом мире начнут появляться сектанты, а непосредственно портал в Тристам откроется тремя днями позже — четвёртого января. Обе части события стартуют в одно и то же время — в 03:00 по московскому времени.
По сюжету, нам предстоит отправиться в легендарный город, захваченный немыслимым злом: готовьтесь к тяжёлым сражением и встречей с самим Владыкой ужаса. Событие продлится ровно месяц — до первого февраля — так что времени на выполнение задач и получение специальных наград у вас предостаточно.