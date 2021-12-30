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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
«Падение Тристрама» вернётся в Diablo III в первый же день нового года
Всё так, как и должно быть.
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Когда Blizzard упоминает о сезонных событиях в своих играх, то невольно вспоминается выражение про «полимеры»: ничего нового, только повторение старого. С другой стороны, если событие интересное, то почему бы и не повторить его? Так, Blizzard сообщила, что в Diablo III уже с первого января начнётся «Падение Тристрама», ставшего уже традиционным внутриигровым событием на новогодние праздники.

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Собственно, первого января в игровом мире начнут появляться сектанты, а непосредственно портал в Тристам откроется тремя днями позже — четвёртого января. Обе части события стартуют в одно и то же время — в 03:00 по московскому времени.

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По сюжету, нам предстоит отправиться в легендарный город, захваченный немыслимым злом: готовьтесь к тяжёлым сражением и встречей с самим Владыкой ужаса. Событие продлится ровно месяц — до первого февраля — так что времени на выполнение задач и получение специальных наград у вас предостаточно.

#blizzard #diablo 3 #diablo iii
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