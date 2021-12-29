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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Рязань во всей красе — на свежих скриншотах дополнения Heart of Russia для Euro Truck Simulator 2
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Хотя представители студии SCS Software до сих пор не могут внятно объяснить, когда нам стоит ждать выхода дополнения Heart of Russia, но в чём их нельзя упрекнуть, так это в редком выходе на связь. Наоборот: нас регулярно снабжают всё новыми и новыми скриншотами, на которых демонстрируются локации, добавляемые в игру с грядущим аддоном.

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Темой свежего «выпуска» стала Рязань: именно этому крупному городу в центральной части России и посвятили пачку скриншотов.

Как справедливо отмечают разработчики, несмотря на свой масштаб и богатую историю, Рязань редко встречается в туристических маршрутах по России. Хотя бы немного восстановить справедливость сможет дополнение Heart of Russia. Разработчики отмечают красоту местной природы, историческое наследие города, а также то, как современная архитектура умудряется гармонично соседствовать со старинной.

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Через несколько месяцев с момента анонса Heart of Russia пройдёт уже год. Хотелось бы, чтобы разработчики всё же собрались с силами и огласили столь ожидаемую нами информацию хотя бы в ближайшие пару месяцев. А то, ну, правда, не дело.

#scs software #euro truck simulator 2
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