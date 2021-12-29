Издание VideoCardz, регулярно становящееся источником слухов и утечек из области высоких технологий, со ссылкой на своих проверенных информаторов сообщило о том, что компания AMD готовит к презентации технологию суперсэмплинга Radeon Super Resolution (RSR). По замыслу, Radeon Super Resolution станет программным аналогом FidelityFX Super Resolution (FSR) и прямым конкурентом NVIDIA Image Scaling.
реклама
Главным преимуществом RSR станет совместимость практически со всеми видеоиграми. Под словом «практически» скрываются все игры, поддерживающие полноценную работу в полноэкранном режиме; всё остальное уже будет выполнять драйвер видеокарт Radeon. Технология основана на алгоритме FidelityFX Super Resolution 1.0
Согласно сведениям VideoCardz, официальная презентация Radeon Super Resolution состоится в следующем месяце — по всей видимости, в рамках CES 2022, проведение которой назначено на 5—8 января.