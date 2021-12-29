Суперсэмпилинг в каждый дом с «железом» от «красных».

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Издание VideoCardz, регулярно становящееся источником слухов и утечек из области высоких технологий, со ссылкой на своих проверенных информаторов сообщило о том, что компания AMD готовит к презентации технологию суперсэмплинга Radeon Super Resolution (RSR). По замыслу, Radeon Super Resolution станет программным аналогом FidelityFX Super Resolution (FSR) и прямым конкурентом NVIDIA Image Scaling.

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Главным преимуществом RSR станет совместимость практически со всеми видеоиграми. Под словом «практически» скрываются все игры, поддерживающие полноценную работу в полноэкранном режиме; всё остальное уже будет выполнять драйвер видеокарт Radeon. Технология основана на алгоритме FidelityFX Super Resolution 1.0

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Согласно сведениям VideoCardz, официальная презентация Radeon Super Resolution состоится в следующем месяце — по всей видимости, в рамках CES 2022, проведение которой назначено на 5—8 января.