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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Netflix обязали распространять 20 федеральных телеканалов
Сервис внесли вчера в реестр аудиовизуальных сервисов РФ.
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Стриминговый сервис Netflix, официально представленный и в России, будет обязан распространять 20 федеральных каналов первого и второго мультиплекса. Соответствующую информацию опубликовало издание ТАСС со ссылкой на заявление главы ассоциации «Интернет-видео» Алексея Бырдина.

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Бырдин заявил, что Netflix вынужден подчиниться требованиям статьи 10.5 закона «Об информации» и напомнил, что выступать владельцем аудиовизуального сервиса должно российское юридическое лицо. А владельцам иностранных видеосервисов разрешено контролировать не более 20 % уставного капитала.

«Больше — только с разрешения специальной правительственной комиссии. Акции или доли российских онлайн-кинотеатров владельцам иностранных видеосервисов не принадлежат, а вот сервис Netflix, включая сайт Netflix.com и приложения под различные платформы, принадлежит зарегистрированной в США компании Netflix Inc. По идее, для соответствия российскому законодательству в течение двух месяцев Netflix Inc. должен открыть в России юрлицо, найти партнера на 80 % доли этой компании или, если хочет сохранить 100-процентный контроль, обратиться в специальную правительственную комиссию за таким разрешением», — заключил глава ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин.

Бырдин дополнительно отметил, что приветствует решение Роскомнадзора включить Netflix в соответствующий реестр.

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Напомним, Роскомнадзор внёс американский стриминговый сервис Netflix, локализованный в России, в реестр аудиовизуальных сервисов 28 декабря. В реестр Роскомнадзора включены более 20 платформ, включая Okko, Kion, Premier, Megogo, Start, Wink и другие.

#роскомнадзор #netflix
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Netflix обязали распространять 20 федеральных телеканалов
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