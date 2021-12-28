S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl для многих игроков на постсоветском пространстве является если не самой, то как минимум одной из самых ожидаемых игр следующего года. В число ожидающих релиза продолжения истории Зоны и рыскающих по её территории сталкеров входит и генеральный директор студии GSC Game World Евгений Григорович.
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По словам Григоровича, он всем сердцем ждёт релиза S.T.A.L.K.E.R. 2: для людей, принимавших участие непосредственно в создании данного проекта, именно он является самым желанным в следующем году.
Помимо S.T.A.L.K.E.R. 2 Григорович также ждёт Elden Ring, Dying Light 2, Starfield и God of War Ragnarok, а самой интересной лично для себя игрой уходящего года назвал Age of Empires IV, в которой разработчикам удалось реализовать множество интересных идей, внесших свежесть и разнообразие в игровой процесс.
Глава студии доволен результатами труда коллектива в этом году и удовлетворён тем, как компания смогла адаптироваться к работе в условиях пандемии и самоизоляции.