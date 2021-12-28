Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Глава GSC Game World закономерно назвал S.T.A.L.K.E.R. 2 своей самой ожидаемой игрой в следующем году
Но она не единственная.
анонсы и реклама
Слив Asus RTX 3060 - дешевле нет нигде
Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки
-18 000р на MSI RTX 3070
Крутая 3060 Gigabyte Aorus подешевела 2 раза
Рухнула на порядок цена 3060 Ti ASUS STRIX ROG
3060 Ti Gigabyte Gaming подешевела на порядок

S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl для многих игроков на постсоветском пространстве является если не самой, то как минимум одной из самых ожидаемых игр следующего года. В число ожидающих релиза продолжения истории Зоны и рыскающих по её территории сталкеров входит и генеральный директор студии GSC Game World Евгений Григорович.

реклама

По словам Григоровича, он всем сердцем ждёт релиза S.T.A.L.K.E.R. 2: для людей, принимавших участие непосредственно в создании данного проекта, именно он является самым желанным в следующем году.

Помимо S.T.A.L.K.E.R. 2 Григорович также ждёт Elden Ring, Dying Light 2, Starfield и God of War Ragnarok, а самой интересной лично для себя игрой уходящего года назвал Age of Empires IV, в которой разработчикам удалось реализовать множество интересных идей, внесших свежесть и разнообразие в игровой процесс.

анонсы и реклама
-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus
Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI Gaming
-19 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
Рухнула цена ASUS 3060 после обвала крипты
Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр
- 5000р на RTX 3060 Gigabyte
3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела на порядок
DDR 5 - 64Gb за 64 тр
RTX 3070 со скидкой 15 000р

Глава студии доволен результатами труда коллектива в этом году и удовлетворён тем, как компания смогла адаптироваться к работе в условиях пандемии и самоизоляции.

#gsc game world #s.t.a.l.k.e.r. 2 #s.t.a.l.k.e.r. 2 heart of chernobyl
5
Показать комментарии (5)

Материалы по теме

Геймеры в гневе после известия о появлении NFT в S.T.A.L.K.E.R. 2
Авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 под давлением сообщества отказались от NFT в игре
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Подробный гайд по грамотной установке и настройке Windows 10 21H2 на примере моего ПК
74
Почему я в 2022 году не буду покупать флагманы NVIDIA, а Radeon RX 6900XT считаю оптимальным выбором
87
По каким причинам игроки бросают игру World of Tanks и что в ней больше всего их раздражает
54
В погоне за производительностью: процессоры – декабрь 2021
23
Создаем лютую систему жидкостного охлаждения на 1000Вт
263
Об NFT простыми словами: почему за это платят миллионы, что это вообще такое и каковы перспективы
33
Игровая индустрия: итоги 2021 года — специальные номинации
21
Обзор недорогих корпусов AeroCool 2021 года
21
Прощаемся с 2021 годом. Какими IT событиями запомнился уходящий год
14
Обзор гравера ЗУБР ЗГ-160 КН41
8

Сейчас обсуждают

SeTi2019
00:48
Расслабтесь, их доставка стоит дороже всех этих благородных металлов.
В 2022 году миссия NASA Psyche отправится для исследования богатого металлами астероида 16 Psyche
fynjy_2005
00:45
Автор, а че ты не вспомнил, как Интел нагнули на миллиард за сговоры и подкупы производителей компов, когда АМД выносила любой проц интел в гавно?
Почему я больше никогда не куплю AMD
Asmodeus
00:44
А может он и есть тот мифический японец?
Криптовалютные киты начали избавлятся от Ethereum - цена актива упала ниже 3800$
fynjy_2005
00:41
Давай честно, ты говоришь про малые ядра и про ддр5 в итоге - вся платформа изначально дико сырая. Когда ДДР4 выходила - просто память была гавно вначале. Сейчас память гавно, процессоры сырые, програ...
Почему я больше никогда не куплю AMD
balcora
00:37
да иногда пыхали, а у кого то годами работают - так себе утешение
Обзор недорогих корпусов AeroCool 2021 года
Tank
00:37
Хуанг совсем рехнулся. :)
Мобильная GeForce RTX 3080 Ti получит TGP 175 Вт
balcora
00:31
доллар имеет стоимость)
Кит вывел Биткоинов на $3.6 млрд, а на заблокированных кошельках остаётся $100 млрд
ВИТАЛИЙ ПОЛЯКОВ
00:30
могут мазать 4 -5 выстрелов непробития рекошет и просто поподания без урона это честна,я игра в кавычках . а отмаз напишут в сенхронизации сервера прсто отмаз
По каким причинам игроки бросают игру World of Tanks и что в ней больше всего их раздражает
balcora
00:30
и на 3,6млрд чувак купил дворец, 100 штук ламбо, форд с тойотой для инвестиций, боинг вместо такси, авианосец в качестве яхты и Воронеж чисто поржать) вы млрд в кавычках пишите, народ же думает, что...
Кит вывел Биткоинов на $3.6 млрд, а на заблокированных кошельках остаётся $100 млрд
Asmodeus
00:28
Ой мля. Какой типичный маркетолуховый поток сознания. Такое разве что в Эльдорадо от консультанта для гламурной блондинки прокатит.
Выясняем, занижает ли NVIDIA производительность видеокарт в новых драйверах
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем