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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Epic Games собирается создать для своих онлайн-сервисов систему инвентаря
Зачем — одной Epic Games известно.
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Epic Games со скоростью черепашки-инвалида, но всё же доводит свои игровые системы до стандартов, принятых в индустрии ещё лет 10 назад. Так, глава Epic Games Тим Суини сообщил, что в настоящее время в стенах компании ведётся работа над системой инвентаря для её онлайн-сервисов (Epic Online Services).

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Примечательно, что система инвентаря будет кроссплатформенной и даже кроссмагазинной, однако господин Суини сразу предостерёг геймеров от сравнений с системой SteamWorks от Valve. Хотя системы выполняют похожие функции, но разрабатываемый в Epic Games аналог полностью отличается от применяемого в Steam.

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По словам Суини, Epic Games с радостью бы размещала в своём магазине проекты с поддержкой торговой площадки Steam, но, увы, Valve ограничила её применение исключительно в своём сервисе. Что, в общем-то, закономерно — иначе зачем тогда нужен будет Steam.

#epic games #epic games store
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