Epic Games со скоростью черепашки-инвалида, но всё же доводит свои игровые системы до стандартов, принятых в индустрии ещё лет 10 назад. Так, глава Epic Games Тим Суини сообщил, что в настоящее время в стенах компании ведётся работа над системой инвентаря для её онлайн-сервисов (Epic Online Services).
реклама
Примечательно, что система инвентаря будет кроссплатформенной и даже кроссмагазинной, однако господин Суини сразу предостерёг геймеров от сравнений с системой SteamWorks от Valve. Хотя системы выполняют похожие функции, но разрабатываемый в Epic Games аналог полностью отличается от применяемого в Steam.
Cross-platform, cross-store inventory is in the works with Epic Online Services. We're not building something comparable to SteamWorks currently. We'd be happy to host games supporting Steam Community Market in the Epic Games Store but it looks like Valve locked it to Steam.— Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) December 28, 2021
По словам Суини, Epic Games с радостью бы размещала в своём магазине проекты с поддержкой торговой площадки Steam, но, увы, Valve ограничила её применение исключительно в своём сервисе. Что, в общем-то, закономерно — иначе зачем тогда нужен будет Steam.