А ведь истец запрашивал аж $400 млн.

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Компания Riot Games собирается заплатить $100 миллионов в рамках урегулирования коллективного иска о дискриминации по половому признаку. Из этих денег $80 миллионов будет выплачен истцам, а ещё $20 миллионов — на компенсацию судебных издержек.

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Если вдруг кто призабыл, то судебные тяжбы по этому вопросу начались у Riot Games ещё в 2018 году. Тогда издание Kotaku опубликовало материал о сексизме, который имел место в стенах компании. Первые иски подали сотрудницы: Джесс Негрон и Мелани Маккракен. Причём, первая из упомянутых в момент подачи иска уже не работала в Riot Games.

В 2019 году ответчик согласился выплатить $10 миллионов компенсации, но в конфликт вступил Департамент справедливого займа и жилья Калифорнии (DFEH). Представители Департамента сходу заявили о необходимости выплаты $400 миллионов компенсации ущемлённым в правах сотрудницам студии. Конечный итог по выплатам вы можете видеть сегодня — $100 миллионов.

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Руководство Riot Games утверждает, что ситуация в студии заметно улучшилась, на работу стали брать больше девушек. Но на протяжении следующих трёх лет за Riot Games будет наблюдать независимая сторона, которая проследит за исполнением всех предписаний.