Да мы и не торопимся.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

За последние три месяца Capcom дважды анонсировала дополнение Sunbreak. Сделала компания это, впрочем, крайне поверхностно, не снабдив публику ни подробностями, ни скриншотами, ни чем бы то ни было ещё. Но в краткосрочной перспективе эта несправедливость будет исправлена: представители Capcom сообщили, что поделятся новостями касательно аддона Sunbreak уже грядущей весной.

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Учитывая, что непосредственно запуск дополнения планируют осуществить следующим летом, срок публикации первых подробностей выглядит весьма запоздалым. Впрочем, зачастую молчание — золото.

Hunters, we know you’re itching for more #Sunbreak news…



Stay tuned… Spring 2022! pic.twitter.com/01k8baeRpb — Monster Hunter (@monsterhunter) December 27, 2021

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Monster Hunter Rise вышла на гибридной консоли Nintendo Switch в марте этого года, а до персональных компьютеров доберётся 12 января.