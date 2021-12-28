За последние три месяца Capcom дважды анонсировала дополнение Sunbreak. Сделала компания это, впрочем, крайне поверхностно, не снабдив публику ни подробностями, ни скриншотами, ни чем бы то ни было ещё. Но в краткосрочной перспективе эта несправедливость будет исправлена: представители Capcom сообщили, что поделятся новостями касательно аддона Sunbreak уже грядущей весной.
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Учитывая, что непосредственно запуск дополнения планируют осуществить следующим летом, срок публикации первых подробностей выглядит весьма запоздалым. Впрочем, зачастую молчание — золото.
Hunters, we know you’re itching for more #Sunbreak news…— Monster Hunter (@monsterhunter) December 27, 2021
Stay tuned… Spring 2022! pic.twitter.com/01k8baeRpb
Monster Hunter Rise вышла на гибридной консоли Nintendo Switch в марте этого года, а до персональных компьютеров доберётся 12 января.