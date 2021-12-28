С лета уходящего года Activision Blizzard вовлечена в скандал, связанный с домогательствами и притеснениями. Многие были вынуждены покинуть компанию, причём, возможно, даже с волчьим билетом, ну а сама компания страдает от репутационных и финансовых убытков. Впрочем, за последнее время акции Activision Blizzard вернулись к росту, что позволило аналитикам Goldman Sachs прийти к выводу, что холдинг является одной из самых перспективных компаний в плане торговли акциями.
реклама
По подсчётам аналитиков, валовая маржа Activision Blizzard составит 75,3 %, поэтому те, кто отоварились акциями холдинга по их минимальной стоимости, имеют все шансы неплохо заработать.
Как бы то ни было, потенциальные акционеры свой шанс уже упустили: минимальной стоимость акций Activision Blizzard за последние два года была второго декабря, после чего на фоне заявлений руководства компании о начале активной борьбы с «токсичной» атмосферой, цена стала подниматься. И если тенденция сохранится, то к своему условно нормальному значению акции холдинга вернутся уже к февралю—марту. В плане игровых проектов, впрочем, ничего к стремительному росту акций холдинга не располагает: реальных новинок пока нет, холдинг живёт в основном на нещадной эксплуатации успешных игр прошлых лет.
Естественно, всё это подсчёты, и в реальности никто не знает, как и в какую сторону повернутся события.