Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
В базе данных PSN засветилась дата выхода God of War Ragnarok — игра может выйти следующей осенью
Но, сами понимаете, это всё вилами по воде писано.
анонсы и реклама
Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки
-18 000р на MSI RTX 3070
Крутая 3060 Gigabyte Aorus подешевела 2 раза
Рухнула на порядок цена 3060 Ti ASUS STRIX ROG
3060 Ti Gigabyte Gaming подешевела на порядок
-29 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming

Без слухов и утечек труд новостника был бы совсем скучным и однообразным. Непроверенные сведения от инсайдеров разжигают огонь надежды и в целом способствуют более активному ожиданию того или иного проекта. Так, сегодня с подачи базы данных PSN появился довольно любопытный слух: сообщается, что ожидаемый сиквел God of War с подзаголовком Ragnarok поступит в продажу 30 сентября 2022 года.

реклама

Хотя дата выхода звучит вполне правдоподобно — 30 сентября следующего года как раз выпадает на пятницу, удобный день для выхода новых AAA-проектов — важно также помнить, что она вполне может оказаться «заглушкой».

анонсы и реклама
-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus
Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI Gaming
-55000р на RX 6900XT Gigabyte Aorus
Рухнула цена ASUS 3060 после обвала крипты
Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр
- 5000р на RTX 3060 Gigabyte
3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела на порядок
DDR 5 - 64Gb за 64 тр
50" 4K TV за 40 тр - смотри что за зверь
RTX 3070 со скидкой 15 000р

На текущий момент известно лишь то, что God of War Ragnarok собираются выпустить в следующем году. А PC-геймеры тем временем ждут выхода на своей платформе God of War (2018), который должен состояться 14 января.

#god of war ragnarok
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Sony подтвердила, что God of War Ragnarok будет полностью локализована на русский язык
«Я не позволю тебе драться с богами»: русскоязычный трейлер God of War Ragnarok
Авторы God of War: Ragnarok посоветовали фанатам серии, которых не устраивает цвет кожи отдельных героев, сыграть во что-то другое
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Мои впечатления о "Матрице: Воскрешение" – Киану Ривз, отсутствие сюжета и непримечательные актёры
152
Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: декабрь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
12
Создаем лютую систему жидкостного охлаждения на 1000Вт
223
В погоне за производительностью: процессоры – декабрь 2021
16
Измеряем энергопотребление видеокарт Nvidia — KFA2 GeForce RTX 3060 Ti CORE
19
Игровая индустрия: итоги 2021 года — специальные номинации
16
Прощаемся с 2021 годом. Какими IT событиями запомнился уходящий год
12
Почему я в 2022 году не буду покупать флагманы NVIDIA, а Radeon RX 6900XT считаю оптимальным выбором
2

Сейчас обсуждают

RadeoForce
22:49
Еще один кликбейт. Сайт совсем в помойку скатился
Почему я в 2022 году не буду покупать флагманы NVIDIA, а Radeon RX 6900XT считаю оптимальным выбором
Evgeniy Som
22:48
Российская ОС это линукс с замененным стилем рабочего стола.
Российские суды закупят 10 000 копий Windows – один ключ обойдётся в 14 600 р
Jurten Krieg
22:46
Days Gone передаёт привет. И спокойно выдаёт 75+ FPS на GTX1070 даже.
Энтузиаст показал, как выглядел бы The Elder Scrolls V Skyrim на Unreal Engine 5
Comrad27
22:45
Ой, точно.
Яндекс.Дзен выплатил блогерам 2 млрд рублей в 2021 году, а в следующем эта сумма удвоится
Jurten Krieg
22:43
В чём "зашквар" NFT, просвети нас, кухонный эксперд.
Глава студии-разработчика EVE Online считает, что NFT в играх должны иметь ценность и в реальном мире
Jurten Krieg
22:42
Ага, уже 18 лет хоронят.
Глава студии-разработчика EVE Online считает, что NFT в играх должны иметь ценность и в реальном мире
N1ghtwish
22:41
А почему не у шпановского на распродаже? Санкции, ната, война, а лицензии у вероятного противника покупают по расписанию, лицемеры проклятые.
Российские суды закупят 10 000 копий Windows – один ключ обойдётся в 14 600 р
Иллидан Тёмноэльфийский
22:40
Не пали контору, держи попкорн.
Измеряем энергопотребление видеокарт Nvidia — KFA2 GeForce RTX 3060 Ti CORE
Васян Васяно
22:40
РКН, который вводит цензуру и постоянно угрожает населению отключить его от мировых инфоплощадок - это тоже бюджет. Как и армия силовиков, которая подкидывает наркотики, организует пытки/изнасилования...
Центробанк РФ усилит контроль за денежными переводами, ощутимо усложнив жизнь майнерам и обменникам
32Влад32
22:40
Я не врубаюсь в твою логику. Можно и нужно производить то, что действительно нужно. А не создавать такую экономику, в которой любая из отраслей промышленности жестко зависит от дядей за бугром. Всеобщ...
Китайскую видеокарту Fenghua Gaming показали в видео тестовой демонстрации
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем