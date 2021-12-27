Но, сами понимаете, это всё вилами по воде писано.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Без слухов и утечек труд новостника был бы совсем скучным и однообразным. Непроверенные сведения от инсайдеров разжигают огонь надежды и в целом способствуют более активному ожиданию того или иного проекта. Так, сегодня с подачи базы данных PSN появился довольно любопытный слух: сообщается, что ожидаемый сиквел God of War с подзаголовком Ragnarok поступит в продажу 30 сентября 2022 года.

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Хотя дата выхода звучит вполне правдоподобно — 30 сентября следующего года как раз выпадает на пятницу, удобный день для выхода новых AAA-проектов — важно также помнить, что она вполне может оказаться «заглушкой».

🚨 According To Playstation Database , God of War Ragnarök Coming September 30th 2022



🟨 Maybe it's Just Place-Holder !



🟧 #PS5 #GodOfWarRagnarok pic.twitter.com/g6y61iYMxC — PlayStation Game Size (@PlaystationSize) December 27, 2021

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На текущий момент известно лишь то, что God of War Ragnarok собираются выпустить в следующем году. А PC-геймеры тем временем ждут выхода на своей платформе God of War (2018), который должен состояться 14 января.