Специально для тех, кого интересует развитие бестселлера Genshin Impact, студия miHoYo провела специальный стрим, в рамках которого была раскрыта дата выхода патча 2.4. Итак, обновление должно появиться уже 5 января, разработчики параллельно с анонсом представили парочку роликов с новыми героинями.
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Обновление 2.4 для Genshin Impact улучшит производительность на консолях PlayStation, переработает систему теней (они станут более мягкими и реалистичными) и добавит колёсико быстрой прокрутки для быстрого доступа.
На официальном YouTube-канале также вышел отдельный ролик с новыми костюмами для Ник Гуан и Кэ Цин. Что до патча 2.4, то он должен добавить в игру двух героинь-копейщиц. Речь идёт о звезде оперы Юнь Цдзинь, которая владеет силой Гео элемента и должна стать четырёхзвёздочным персонажем. Есть ещё пятизвёздочная героиня Шэнь Хэ — ученица Хранителя, которая использует Крио.
Обновление добавит в клиент Genshin Impact подводный дворец Энканомия с новыми противниками и устроит временный праздник морских фонарей в Лю Юэ.
В качестве дополнительного задания игрокам предложат восстановить Нефритовый дворец, разыскав потерянные ценности. Некоторые из них придётся отобрать у Похитителей сокровищ, другие — спасти с помощью волнохода.