The Elder Scrolls V Skyrim за десять лет своего существования не только стала объектом культа, но и, по всей видимости, обрела бессмертие. Всё в этом проекте хорошо, но визуально он, увы, даже на момент своего релиза был морально устаревшим. Чтобы сохранить увядающему цветку свежесть, энтузиасты подкрашивают ему лепестки, добавляют в ствол консерванты, а порой и вовсе меняют цветок на новый. Примерно на такую аналогию напрашиваются труды самоотверженных пользователей, воссоздающих локации из «Скайрима» на современных движках — например, на Unreal Engine 5.
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Вчера энтузиаст и по совместительству художник окружения из студии Myrkur Games Кристиан Гомм опубликовал видеоролик, в котором продемонстрировал, как может выглядеть небольшая деревушка Ривервуд, куда Довакин попадает в самом начале своих приключений в рамках главной сюжетной линии, если использовать суперсовременный движок от Epic Games.
Локация воссоздана в мельчайших деталях, так что фанаты TES V Skyrim наверняка всё сразу узнают. По словам Гомма, для воссоздания локации он использовал собственные материалы, внедрённые в библиотеку Unreal Engine 5 с помощью встроенного в него инструмента Nanite.