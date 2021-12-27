Но без нужного закона эту идею продвинуть будет тяжело.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Издание «Коммерсантъ» сообщает, что Минцифры сейчас ведёт переговоры с HP, Acer и Lenovo о предустановке российских операционных систем на ноутбуки и компьютеры, которые выходят в продажу без установленных ОС. Предполагается, что доля таких устройств в сетях крупных магазинов электроники может доходить до 24%. Минцифры планирует в 2022 году обеспечить 100 тысяч установок российских ОС, а в отдалённой перспективе увеличить эту цифру до 1 миллиона в год.

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Эксперты убеждены, что без соответствующего закона производители вряд ли захотят устанавливать российские ОС, поскольку потребителям они не интересны. Если Минцифры сумеет договориться с HP, Acer и Lenovo о предустановке российских ОС, то производители или дистрибуторы оборудования смогут бесплатно получить копию системы такой системы (речь идёт о Astra Linux или ALT Linux) и установить её на устройство. Подобная схема рассматривается в министерстве как одна из основных.

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Напомним, закон о предустановке российских приложений перед продажей смартфонов, планшетов, умных телевизоров и других устройств вступил в силу с 1 апреля текущего года. Сам список приложений должен измениться с нового года — туда добавят сервисы «Яндекса», российские социальные сети и другие приложения.