Господа, вы бы хоть подождали, пока криптоистерика и ненависть утихнут.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Похоже, печальный опыт анонса NFT-контента в своих играх от Ubisoft и GSC Game World руководителей Square Enix ничему не научил: в беседе с журналистами издания Famitsu представители компании сообщили, что не прочь уделить внимание NFT-контенту в будущих играх издательства.

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В частности, Ёсукэ Сайто, продюсер франшизы NieR, уверен, что благодаря NFT может сформироваться совершенно уникальный жанр видеоигр, и ему интересно было бы принять участие в его (жанра) становлении. Коллегу поддержали и Ёсинори Китасэ и Нориёси Фудзимото, продюсер Final Fantasy VII Remake и Dragon Quest соответственно. По их мнению, NFT интересен как минимум с точки зрения развития технологий, которые позволят создавать уникальные игровые проекты.

Напомним, что Ubisoft в начале месяца представла платформу Quartz, и несмотря на резко негативное восприятие со стороны общественности, менять свои планы в компании не собираются. Студию GSC Game World, которая вознамерилась внедрить NFT в S.T.A.L.K.E.R. 2, гнев игрового сообщества всё же отрезвил, и спустя сутки после анонса компания объявила об отказе от обозначенных планов.

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Зачем вообще упоминать NFT во времена, когда игровое сообщество безумно зло на «крипту» и криптобум, в значительной степени из-за которых мы наблюдаем острейший дефицит видеокарт с необходимостью переплачивать за них от трёх раз до бесконечности, непонятно. Разработчикам разумнее надо быть: тише, скромнее, не болтать лишнего и следить за общественным мнением.