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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Хидетака Миядзаки не будет играть в Elden Ring, и объяснил, почему
Примерно по той же причине, по которой потрошитель зайца потом не может этого самого зайца есть.
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Геймдиректор Elden Ring Хидетака Миядзаки побеседовал с журналистами издания EDGE на тему грядущего релиза данного амбициозного проекта и отметил, что этот проект — воплощение его мечты, однако сам проходить его с нуля в роли простого игрока он не собирается.

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Почему? Ответ, на самом деле, очевидный: за годы разработки Миядзака уже увидел всю Elden Ring «изнутри», и того чувства, которое от новинки испытают игроки, он лично уже никогда не испытает, а секреты и сюжетные линии с интересными развязками уже не являются для него нераскрытыми и интересными. Что поделать — издержки труда разработчика видеоигр: видеть и проходить игры за многие годы до их выхода.

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Релиз Elden Ring должен состояться 25 февраля наступающего года на абсолютно всех актуальных «больших» платформах.

#fromsoftware #elden ring
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