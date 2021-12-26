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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Хардкорный боевик Ready or Not стартовал с первого места в недельном чарте продаж в Steam
Потому что мог. Да и конкурировать не с кем.
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Valve опубликовала последний в этом году недельный чарт продаж в своём сервисе Steam. Быть лучшим в столь знаковой статистике чарта — особая привилегия, и данный статус за собой закрепил хардкорный реалистичный боевик Ready or Not, получивший даже на мгновение звание скандального.

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В свежем чарте достаточно много интересных позиций, что продиктовано проводимой сейчас в Steam распродажей. Многие игры вернулись в чарт на фоне предновогодней акции, другим же удалось попасть туда в первый и, по-видимому, в последний раз.

Вот, как выглядит десятка лидеров продаж на уходящей неделе:

  • Ready or Not;
  • Five Nights at Freddy’s Security Breach;
  • It Takes Two;
  • Halo Infinite (кампания);
  • Forza Horizon 5;
  • Valve Index VR Kit;
  • Battlefield 2042;
  • Sekiro Shadows Die Twice GOTY Edition;
  • Project Zomboid;
  • Red Dead Redemption 2.
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Поскольку мы вскользь затронули тему зимней распродажи в Steam, напомним, что сейчас она в самом разгаре и продлится до 5 января. За два дня до завершения распродажи Valve объявит победителей «Премии Steam 2021».

#steam #valve #ready or not
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