Потому что мог. Да и конкурировать не с кем.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Valve опубликовала последний в этом году недельный чарт продаж в своём сервисе Steam. Быть лучшим в столь знаковой статистике чарта — особая привилегия, и данный статус за собой закрепил хардкорный реалистичный боевик Ready or Not, получивший даже на мгновение звание скандального.

реклама

В свежем чарте достаточно много интересных позиций, что продиктовано проводимой сейчас в Steam распродажей. Многие игры вернулись в чарт на фоне предновогодней акции, другим же удалось попасть туда в первый и, по-видимому, в последний раз.

Вот, как выглядит десятка лидеров продаж на уходящей неделе:

Ready or Not;

Five Nights at Freddy’s Security Breach;

It Takes Two;

Halo Infinite (кампания);

Forza Horizon 5;

Valve Index VR Kit;

Battlefield 2042;

Sekiro Shadows Die Twice GOTY Edition;

Project Zomboid;

Red Dead Redemption 2.

анонсы и реклама -14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI Gaming -55000р на RX 6900XT Gigabyte Aorus Рухнула цена ASUS 3060 после обвала крипты Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр - 5000р на RTX 3060 Gigabyte 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела на порядок DDR 5 - 64Gb за 64 тр 50" 4K TV за 40 тр - смотри что за зверь RTX 3070 со скидкой 15 000р

Поскольку мы вскользь затронули тему зимней распродажи в Steam, напомним, что сейчас она в самом разгаре и продлится до 5 января. За два дня до завершения распродажи Valve объявит победителей «Премии Steam 2021».