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Новости Software Игнатий Колыско
Telegram тестирует реакции на сообщения с помощью эмодзи
Пока актуально только на iOS.
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Разработчики Telegram постоянно ведут работу по расширению набора дополнительных функций мессенджера с привязкой к конкретной платформе. На iOS, например, в скорое времени появится возможность реагирования на сообщения пользователей с помощью эмодзи.

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На популярном форуме Reddit появилась информация от инсайдера о новой бета-версии Telegram для iOS. Она позволяет пользователям отвечать на сообщения в группах, не печатая текста или отдельных слов. Достаточно воспользоваться одним из 11 знаков эмодзи, олицетворяющему конкретную эмоцию.

Есть также информация, что в групповых чатах или каналах Telegram пользователи могут нажать на сообщение, чтобы просмотреть, какие именно реакции пользователи оставили в ответ на каждый текст. У администраторов каналов будет возможность отключать использование подобных реакций полностью, либо же активировать возможность реакции только определёнными эмодзи.

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Новая функция пока проходит бета-тестирование, но нет никаких сомнений, что она появится не только на iOS, но и на Android.

#ios #telegram #эмодзи
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