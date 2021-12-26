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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
TikTok стал самым популярным сайтом по итогам уходящего года, обогнав Google и Facebook
В прошлом году, для справки, TikTok был только на седьмой строчке.
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Занимающаяся безопасностью в интернет-среде компания CloudFlare собрала статистику, по результатам которой составила список десяти самых посещаемых интернет-ресурсов в мире. Забегая вперёд, отметим, что если вы ожидали увидеть на верхней строчке Google, то вы застряли в 2020 году; в году уходящем самым востребованным сайтом стал TikTok, за год «прыгнув» с седьмого сразу на первое место, оставив позади и Google, и Facebook.

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Десятка ресурсов-лидеров уходящего года по посещаемости выглядит следующим образом:

  • 1. TikTok.com
  • 2. Google.com
  • 3. Facebook.com
  • 4. Microsoft.com
  • 5. Apple.com
  • 6. Amazon.com
  • 7. Netflix.com
  • 8.YouTube.com
  • 9. Twitter.com
  • 10. WhatsApp.com

Для сравнения, в прошлом году статистика выглядела вот так:

  • 1. Google.com
  • 2. Facebook.com
  • 3. Microsoft.com
  • 4. Apple.com
  • 5. Netflix.com
  • 6. Amazon.com
  • 7. TikTok.com
  • 8. YouTube.com
  • 9. Instagram.com
  • 10. Twitter.com
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Как видим, в целом, если отбросить резкий скачок TikTok, статистика самых популярных сайтов обладает огромной «инерционностью»: все остались примерно на своих местах; разве что WhatsApp удалось «вытеснить» Instagram.

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TikTok стал самым популярным сайтом по итогам уходящего года, обогнав Google и Facebook
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