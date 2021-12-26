Занимающаяся безопасностью в интернет-среде компания CloudFlare собрала статистику, по результатам которой составила список десяти самых посещаемых интернет-ресурсов в мире. Забегая вперёд, отметим, что если вы ожидали увидеть на верхней строчке Google, то вы застряли в 2020 году; в году уходящем самым востребованным сайтом стал TikTok, за год «прыгнув» с седьмого сразу на первое место, оставив позади и Google, и Facebook.
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Десятка ресурсов-лидеров уходящего года по посещаемости выглядит следующим образом:
- 1. TikTok.com
- 2. Google.com
- 3. Facebook.com
- 4. Microsoft.com
- 5. Apple.com
- 6. Amazon.com
- 7. Netflix.com
- 8.YouTube.com
- 9. Twitter.com
- 10. WhatsApp.com
Для сравнения, в прошлом году статистика выглядела вот так:
- 1. Google.com
- 2. Facebook.com
- 3. Microsoft.com
- 4. Apple.com
- 5. Netflix.com
- 6. Amazon.com
- 7. TikTok.com
- 8. YouTube.com
- 9. Instagram.com
- 10. Twitter.com
Как видим, в целом, если отбросить резкий скачок TikTok, статистика самых популярных сайтов обладает огромной «инерционностью»: все остались примерно на своих местах; разве что WhatsApp удалось «вытеснить» Instagram.