В прошлом году, для справки, TikTok был только на седьмой строчке.

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Занимающаяся безопасностью в интернет-среде компания CloudFlare собрала статистику, по результатам которой составила список десяти самых посещаемых интернет-ресурсов в мире. Забегая вперёд, отметим, что если вы ожидали увидеть на верхней строчке Google, то вы застряли в 2020 году; в году уходящем самым востребованным сайтом стал TikTok, за год «прыгнув» с седьмого сразу на первое место, оставив позади и Google, и Facebook.

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Десятка ресурсов-лидеров уходящего года по посещаемости выглядит следующим образом:

1. TikTok.com

2. Google.com

3. Facebook.com

4. Microsoft.com

5. Apple.com

6. Amazon.com

7. Netflix.com

8.YouTube.com

9. Twitter.com

10. WhatsApp.com

Для сравнения, в прошлом году статистика выглядела вот так:

1. Google.com

2. Facebook.com

3. Microsoft.com

4. Apple.com

5. Netflix.com

6. Amazon.com

7. TikTok.com

8. YouTube.com

9. Instagram.com

10. Twitter.com

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Как видим, в целом, если отбросить резкий скачок TikTok, статистика самых популярных сайтов обладает огромной «инерционностью»: все остались примерно на своих местах; разве что WhatsApp удалось «вытеснить» Instagram.