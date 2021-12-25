Велика любовь игровой общественности к серии Half-Life. Велика настолько, что самоотверженные энтузиасты готовы тратить своё свободное время на то, чтобы продлить ей жизнь, выпуская ремейки культовой первой части и аддонов-ответвлений к ней. Сегодня речь пойдёт о последних: в Steam появилась страница сборника Operation Black Mesa, состоящего из ремейков самостоятельных дополнений Half-Life Opposing Force и Half-Life Blue Shift.
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Когда сборник выйдет в свет, не уточняется. Известно лишь, что ремейки максимально близки к оригиналам и создаются с нуля на движке Source, то есть, не являются надстройками для уже существующего ремейка Half-Life под названием Black Mesa.
Напоминаем, что в Half-Life Opposing Force мы играем за оперативника отряда HECU Адриана Шепарда, а в Half-Life Blue Shift — за охранника Барни Калхуна. В обоих случаях сюжетные линии дополнений идут параллельно сюжету основной Half-Life: в частности, в отдельных локациях мы будем видеть нашего любимого молчаливого физика со стороны.
Барни Калхун, как известно, спасся, и впоследствии участвовал в событиях Half-Life 2. А вот судьба Адриана Шепарда после окончания событий Half-Life и перехода его под контроль G-Man’а неизвестна.