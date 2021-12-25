Ущерба насчитали на 670 миллионов рублей.

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Компания Wargaming подала в суд на жителя Екатеринбурга Андрея Кирсанова. Утверждается, что россиянин занимался продажей пакетов с ботами и чит-программами для World of Tanks и World of Warships. Причастность к правонарушениям была установлена и подтверждена Бюро специальных технических мероприятий МВД России.

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Представители потерпевшей стороны (Wargaming) утверждают, что екатеринбуржец причинил ущерб компании на сумму 670 миллионов рублей. Изначально злоумышленник признал свою вину, но на первом же заседании суда Кирсанов отказался от ранее данных показаний.

Бюро специальных технических мероприятий МВД России утверждает, что Андрей Кирсанов в период с 2015 года продавал через свои сайты ботов и чит-программы для World of Tanks и World of Warships. Стоимость таких программных решений варьировалась от 25 до 2125 рублей в зависимости от количества возможных к проведению боёв.

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Поймали Кирсанова на контрольной закупке, издание «Коммерсантъ» называет такой случай привлечения к уголовной ответственности первым в истории РФ.