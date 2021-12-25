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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Подходит для подростков: Horizon Forbidden West присвоили возрастной рейтинг
Ничего интересного для взрослой публики в игре не будет.
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Чуть больше полутора месяцев осталось до релиза Horizon Forbidden West, поэтому вполне закономерно, что сегодня на портале североамериканского рейтингового агентства ESRB появилась спецстраничка игры с указанием её возрастного рейтинга. Комиссия присвоила Horizon Forbidden West рейтинг «T» (Teen, для людей не младше тринадцати лет).

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Своё решение ESRB обосновала наличием в Horizon Forbidden West кровавых эффектов, грубых выражений, демонстрации и/или распития алкогольных напитков и в целом отдельных жестоких элементов. Естественно, всё это представлено в практически безобидных количествах, поэтому, собственно, игре и присвоили щадящий возрастной рейтинг.

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Релиз Horizon Forbidden West назначен на 18 февраля на PlayStation 5 и PlayStation 4. Заглянет ли игра рано или поздно на PC, как это сделала её предшественница, неизвестно.

#horizon forbidden west
5
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