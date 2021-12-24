Нередко по понятным только разработчикам причинам из финальных сборок игр вырезают контент и/или целые механики игрового процесса. Не стала исключением и Shadow of the Tomb Raider, и сегодня разработчики из Eidos Montreal опубликовали видео, в котором продемонстрировали те механики, которые существовали в ранних рабочих версиях проекта, но были вырезаны из финального «билда».
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В частности, речь идёт о возможности перерубать джунгли с помощью мачете, чтобы сокращать путь и быстрее добираться до нужной локации, а также о механике бейсджампинга — когда Лара, используя парашют, могла прыгать с определённых высот, также сокращая время на путешествие к точке назначения.
Почему эти механики были вырезаны из игры, разработчики не уточнили, но логичнее всего предположить, что они значительно сократили бы продолжительность прохождения игры. А в маркетинговых целях, как вы знаете, модно заявлять о десятках часов геймплея, оправдывая тем самым высокий ценник.