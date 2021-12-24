Надоело.

Позабытые было разработчики из студии Blue Box решили напомнить о себе с помощью нового сообщения на официальном сайте. Вы должны знать этих ребят по ранее анонсированному хоррору Abandoned, которому долгое время приписывали родство с новой Silent Hill. Точнее, этот проект и считали новым Silent Hill, разработку которого могли поручить Хидео Кодзиме. Так вот, студия продолжает работу над игрой и планирует больше о ней рассказать в начале будущего года.

реклама

В будущем году Blue Box также планирует выпустить в приложении игры технодемку для демонстрации технологии Abandoned. Само приложение тоже будет обновлено. Ещё выяснилось, что с момента показа первого тизера проект минимум один раз полностью переделывали, ведь он не соответствовал запросам команды. Также разработчики вспомнили в своём свежем сообщении о неудачном запуске приложения для PlayStation 5.

анонсы и реклама -14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI Gaming -55000р на RX 6900XT Gigabyte Aorus Рухнула цена ASUS 3060 после обвала крипты Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр - 5000р на RTX 3060 Gigabyte 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела на порядок DDR 5 - 64Gb за 64 тр 50" 4K TV за 40 тр - смотри что за зверь RTX 3070 со скидкой 15 000р

Ещё в сообщении говорилось об ошибках, которые Blue Box больше не намерена совершать. Разработчики хотят предложить игрокам наилучший опыт, а для этого требуется время. На самом деле, девелоперы могут обещать сейчас абсолютно что угодно. Важно показать публике хоть что-то кроме обещаний и «заблюренных» картинок.