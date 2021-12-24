Позабытые было разработчики из студии Blue Box решили напомнить о себе с помощью нового сообщения на официальном сайте. Вы должны знать этих ребят по ранее анонсированному хоррору Abandoned, которому долгое время приписывали родство с новой Silent Hill. Точнее, этот проект и считали новым Silent Hill, разработку которого могли поручить Хидео Кодзиме. Так вот, студия продолжает работу над игрой и планирует больше о ней рассказать в начале будущего года.
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В будущем году Blue Box также планирует выпустить в приложении игры технодемку для демонстрации технологии Abandoned. Само приложение тоже будет обновлено. Ещё выяснилось, что с момента показа первого тизера проект минимум один раз полностью переделывали, ведь он не соответствовал запросам команды. Также разработчики вспомнили в своём свежем сообщении о неудачном запуске приложения для PlayStation 5.
Ещё в сообщении говорилось об ошибках, которые Blue Box больше не намерена совершать. Разработчики хотят предложить игрокам наилучший опыт, а для этого требуется время. На самом деле, девелоперы могут обещать сейчас абсолютно что угодно. Важно показать публике хоть что-то кроме обещаний и «заблюренных» картинок.