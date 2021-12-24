Грустно это всё. Но закономерно.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

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Battlefield 2042 станет для разработчиков будущего пособием на тему «Как утопить непотопляемую франшизу». Технические проблемы, спорные решения в плане геймдизайна, отсутствие внятного сюжета, притянутость всего за уши — всё это отнюдь не добавляет Battlefield 2042 популярности. Так, сегодня в новинку играли уже меньше пользователей, чем в предыдущую часть франшизы — Battlefield V.

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Внимание на данный статистический факт обратил инсайдер Том Хендерсон: сегодня пиковый «онлайн» в Battlefield V составлял без малого 23 тысячи человек, тогда как в Battlefield 2042 чуть перевалил за 19 тысяч человек.

Battlefield V player numbers have now surpassed #Battlefield2042 on Steam. pic.twitter.com/wS35FnQ2k4 — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) December 24, 2021

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Впрочем, важно понимать, что речь идёт всё же о пиковых «онлайнах»: на момент написания данной заметки число пользователей в Battlefield 2042 втрое превосходило оное в Battlefield V. Как бы то ни было, минимум по двум причинам из данной статистики трудно делать выводы: во-первых, Battlefield 2042 участвует в распродаже, что «раздувает» её пользовательскую базу. А во-вторых, многие предпочитают включённый в состав Battlefield 2042 режим «песочницы» Portal, где можно найти ремастеры карт из предыдущих частей франшизы и вдоволь порезвиться в матчах с самыми разными правилами. Основная, базовая Battlefield 2042 тем временем остаётся за бортом.