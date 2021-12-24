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Новости Software Игнатий Колыско
Темнокожего стримера забанили на Twitch из-за расистских высказываний в адрес белых людей
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Модераторы Twitch решили выписать бан темнокожему Twitch-стримеру Брюсу Рэю с ником BruceDropEmOff. Аккаунт парня заблокировали из-за расистских высказываний. «Cracker» — именно так в США называют белых малообеспеченных людей, именно такое слово употреблял Брюс на своих трансляциях.

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Рэй тут же раскритиковал политику Twitch в отношении расистских высказываний, отметив, что употребление жаргонных выражений в адрес белых людей является по сути не оскорблением, а констатацией факта. Стример убеждён, что белые люди слишком ранимые и в их отношении расизма не может быть по определению.

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Администрация Twitch пока никак не прокомментировала ни сам бан BruceDropEmOff, ни его критику.

#twitch
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