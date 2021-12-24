Хотя с пандемией ситуация вроде как стагнирует.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Пандемия многократно ускорила процесс перехода к «цифре» и потреблению контента в интернете, и регулярно публикуемые статистические сведения от различных интернет-платформ — наглядное тому подтверждение. Так, за минувший год общее количество просмотров контента на платформе прямых трансляций Twitch возросло на 45 % по сравнению с аналогичной статистикой за прошлый, 2020-й год.

реклама

Согласно статистике, в 2020 году на Twitch было просмотрено примерно 17 миллиарда часов контента, тогда как в этом году этот показатель перевалил за 24 миллиарда часов.

На данный момент наиболее логичным и, пожалуй, вообще единственным объяснением происходящего является сохраняющаяся крайне тревожная ситуация с пандемией по всему миру. Люди по-прежнему загнаны в четыре стены, поэтому из доступных видов досуга остаётся не так уж много вариантов.

анонсы и реклама -14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI Gaming -55000р на RX 6900XT Gigabyte Aorus Рухнула цена ASUS 3060 после обвала крипты Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр - 5000р на RTX 3060 Gigabyte 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела на порядок DDR 5 - 64Gb за 64 тр 50" 4K TV за 40 тр - смотри что за зверь RTX 3070 со скидкой 15 000р

Рано или поздно пандемия будет повержена, и тогда мы, скорее всего, будем наблюдать, как это модно нынче выражаться, «отрицательный рост» статистических показателей, столь сильно раздутых в экстренной ситуации.