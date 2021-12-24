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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Количество просмотров контента на Twitch в этом году выросло на 45 % по сравнению с прошлым годом
Хотя с пандемией ситуация вроде как стагнирует.
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Пандемия многократно ускорила процесс перехода к «цифре» и потреблению контента в интернете, и регулярно публикуемые статистические сведения от различных интернет-платформ — наглядное тому подтверждение. Так, за минувший год общее количество просмотров контента на платформе прямых трансляций Twitch возросло на 45 % по сравнению с аналогичной статистикой за прошлый, 2020-й год.

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Согласно статистике, в 2020 году на Twitch было просмотрено примерно 17 миллиарда часов контента, тогда как в этом году этот показатель перевалил за 24 миллиарда часов.

На данный момент наиболее логичным и, пожалуй, вообще единственным объяснением происходящего является сохраняющаяся крайне тревожная ситуация с пандемией по всему миру. Люди по-прежнему загнаны в четыре стены, поэтому из доступных видов досуга остаётся не так уж много вариантов.

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Рано или поздно пандемия будет повержена, и тогда мы, скорее всего, будем наблюдать, как это модно нынче выражаться, «отрицательный рост» статистических показателей, столь сильно раздутых в экстренной ситуации.

#twitch
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