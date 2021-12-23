Компания Games Workshop выпустила новый трейлер The Exodite — мультсериала, в котором представлена Империя Тау. Увиденное в ролике будет понятно только тем, кто разбирается во вселенной Warhammer 40,000. Ксеносы сталкиваются с Империумом человечества и пытаются захватить один из миров.
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Тау — высокотехнологичная раса из вселенной Warhammer 40,000, которая быстро развивается и захватывает миры (в масштабах истории вселенной, разумеется). Тау привыкли использовать орудие дальнего боя и стараются не подпускать врагов на близкое расстояние.
Предполагается, что сериал The Exodite должен выйти в будущем году в сервисе Warhammer+ (есть и такой).